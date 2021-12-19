Новогодние спектакли в Барнауле 2021-2022: афиша на конец декабря и январские праздники

В Барнауле зрителям представят сразу несколько постановок специально в честь приближающегося Нового года Фото: Олег УКЛАДОВ

Если нет новогоднего настроения – самое время сходить в театр. В Барнауле зрителям представят сразу несколько постановок специально в честь приближающегося Нового года. Представляем афишу новогодних спектаклей в краевой столице на конец декабря и январские праздники.

«ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ»

Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина, ул. Молодежная, 15

Когда: 25, 26, 29, 30, декабря, 4, 5 января

Возрастные ограничения: 16+

Как пишут в афише театр – это «совершенно предновогодний спектакль». События происходит в настоящие дни в богатой квартире. Жена собирается в поездку, но тут раздается внезапный звонок, который разрушает все планы. Начинается такая неразбериха, в которой совершенно не понятно, кто кому изменяет, кто кого любит и чем все это закончится.

ЧЕРЕВИЧКИ, ИЛИ НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

Где: Алтайский государственный музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108,

Когда: 7, 8 января

Возрастные ограничения: 18+

Знакомая с детства повесть Николая Васильевича Гоголя предстанет для зрителей в новом прочтении. В музкомедии заверяют, что каждый пришедший на спектакль обязательно откроет для себя новые, неведомые стороны известного сюжета.

В постановке много юмора, иронии, ярких костюмов, а главное, того, чего всем так хочется в предновогоднюю пору – волшебства. Зрелищные танцевальные номера, красочность и веселье не дадут уйти без праздничного настроения.

С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!

Где: Алтайский государственный музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108,

Когда: 4,5,6 января

Возрастные ограничения: 16+

Главный герой спектакля в один из важных моментов своей жизни столкнулся с чередой новогодних «чудес». Правда, случились они совсем не к месту. В новогодний переполох ввязываются все – жена, друзья и коллеги. Зрителям обещают много юмора и музыки, а также гарантируют отличное новогоднее настроение.

ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

Где: Алтайский государственный музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108,

Когда: 24, 25, 26, 28, 30 декабря, 9 января

Возрастные ограничения: 16+

Премьеру зажигательной комедии решили показать специально пере новым годом. Головокружительный, почти сказочный сюжет, искрометный юмор и великолепная музыка – все в духе волшебной предновогодней ночи.

В 1933 году газеты США писали о трех происшествиях: о том, что сенатор Бен Браун неожиданно снял свою кандидатуру с президентских выборов, что президентом стал Франклин Рузвельт и о том, что двое молодых актеров в период экономического кризиса переоделись в дамское и поступили «актрисами» в музыкальное женское ревю. Возможно, все эти факты могут быть связаны. По этой истории фактам были сняты два знаменитых фильма: «Фанфары любви» и «В джазе только девушки». Зрителям музкомедии предлагают театральную версию этих событий, которая посвящается золотой эре мюзикла и джаза.

Также в новогодние праздники алтайские театры покажут спектакли «Два ангела, четыре человека», «Интуиция», «Камедыя», «Свободная пара» и, конечно же, детские постановки «Золушка», «Сказка о Царе Салтане», «Летучий корабль», «Цветик-семицветик», «Алладин», «По щучьему веленью, или у Емели Новый год» и др.

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