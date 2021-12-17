Житель Республики Алтай угнал автомобиль, чтобы доказать девушке свою решительность

Все произошло в Шебалинском районе Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае парень обиделся на девушку и угнал автомобиль, чтобы доказать свою решительность. Пытаясь уехать в чужой иномарке, он врезался в дом и попался владельцу машины, сообщает региональное управление МВД.

Все произошло вечером в Шебалинском районе. Ранее неоднократно судимый, в том числе за угон автомобиля, 23-летний молодой человек вновь решился на необдуманный поступок. К угону парня подтолкнули слова девушки, которые ранили душу подвыпившего сельчанина.

– Причиной конфликта стали высказанные в его адрес упреки, в несостоятельности и нерешительности в поступках, – отметили в ведомстве.

Парень вышел из себя, а потом решил доказать свою состоятельность, угнав первый попавшийся на глаза автомобиль. Долго искать его не пришлось, проходя мимо одного из домов, молодой человек увидел припаркованную в ограде Toyota Ipsum. Дверь иномарки была не заперта, а ключи находились в замке зажигания. Парень быстро сел внутрь и намеревался прокатиться с подругой, однако сделать этого не удалось. Выезжая из ограды, горе-угонщик врезался в дом.

После этого он вместе с подругой попытался уехать с места происшествия, однако сделать это не удалось – парня задержал 34-летний владелец иномарки, который успел выбежать на улицу. Мужчина позвонил в дежурную часть и передал угонщика прибывшим сотрудникам полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. ст.166 УК РФ« «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Республике Алтай из-за пьяного подростка объявили план «Перехват». 16-летний парень на угнанном автомобиле ездил по городу и сбил человека на переходе. Угонщика удалось задержать в селе Озерное. Проведенное исследование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейские задержали барнаульца, который пьяным сел за руль

Мужчину будут судить (подробнее)