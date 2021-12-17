На поля – с инновациями

Фото предоставлены лицеем.

Учебное хозяйство Ребрихинского лицея профессионального образования вошло в число победителей краевого трудового соревнования среди коллективов учебных хозяйств, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров по профессиям сельскохозяйственного профиля. За второе место в достижении наивысших показателей при выращивании зерновых и технических культур, проведении опытнической и исследовательской работы лицей наградили дипломом губернатора Алтайского края и денежной премией. За счет чего удается достигать таких результатов и как развивается лицей, «Комсомольской правде» рассказала директор Галина Александровна Чикильдик, заслуженный учитель РФ.

Хорошая урожайность

В Ребрихинском лицее на базе 9 классов можно получить профессию повар, кондитер, освоить эксплуатацию и ремонт сельхозтехники и оборудования, а также стать трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства. Последняя специальность неразрывно связана с практикой в полях. Студенты оттачивают свои навыки на территории учебного хозяйства, посевные площади которого составляют свыше 1 тыс. га.

В этом году студенты второго курса под руководством мастеров производственного обучения выращивали как зерновые, так и технические культуры. По итогам уборочной кампании урожайность пшеницы составила 15,1 центнеров с гектара, ячменя – 25 центнеров с гектара.

Фото предоставлены лицеем.

– В этом году мы рискнули зайти на поля с инновационными посевами горчицы. Студенты проводили исследовательскую деятельность. Они анализировали зависимость урожайности от глубины посева. По итогу горчица дала неплохой для учебного хозяйства урожай – 18,5 центнеров с гектара, – рассказывает Галина Александровна.

Рентабельность учебного хозяйства с каждым годом растет за счет совершенствования технологического процесса: более 2 млн рублей ежегодно вкладывается на удобрения и химическую обработку посевов от болезней и сорняков, в качественную вспашку зяби. С финансовой помощью местных крестьянско-фермерских хозяйств удалось закупить новые семена пшеницы.

– И уже три года используем современную технику, прежде всего, радует комбайн Acros, средства на который были выделены из краевого бюджета, – рассказывает Галина Александровна. – Конечно, немаловажно неравнодушие людей, работающих на учебном хозяйстве, болеющих за работу мастеров производственного обучения Райса Вячеслава, Шурыгина Владимира, Савилова Дмитрия, которые сами были выпускниками нашего лицея, а теперь передают свой опыт и мастерство студентам. В этом и есть секрет успеха.

Новая демонстрационная площадка

Собранный урожай учебное хозяйство продает, а на вырученные средства в лицее обновляют материально-техническую базу. В этом году деньги направили на новую мастерскую для специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», вложив в ремонт более 1 млн. рублей.

Четыре года назад лицей впервые набрал студентов по этой программе. В текущем учебном году они выпускаются, а для проведения государственной итоговой аттестации необходим Центр проведения демонстрационного экзамена. На сегодняшний день подрядчики уже приступили к оборудованию новой демплощадки.

Подобная аккредитованная мастерская в лицее уже есть по компетенции «Поварское дело», и на ней проходят аттестацию не только студенты местного образовательного учреждения, но также и выпускники других профессиональных образовательных организаций края .

Фото предоставлены лицеем.

Справка

Ребрихинский лицей является одним из старейших учебных заведений СПО Алтайского края. Его основали в 1935 году. На сегодняшний день в лицее учатся студенты из семи районов края. Помимо Ребрихинского, это Мамонтовский, Тюменцевский, Завьяловский, Шелаболихинский, Павловский, Романовский, Родинский районы.