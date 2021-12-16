Стало известно, как пройдут новогодние елки в школах и детских садах Алтайского края

Предусмотрели разные форматы мероприятий Фото: Олег УКЛАДОВ

Совсем скоро в школах и детских садах региона пройдут новогодние мероприятия. О том, в каком формате их проведут и кто сможет там присутствовать, во время пресс-конференции рассказала заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына.

Сейчас заканчивается вторая четверть. С 29 декабря по 9 января школьники Алтайского края уйдут на каникулы.

– Эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться напряженной, но эта четверть прошла в штатном режиме, – говорит Галина Синицына. – Гибкая система выбора формата обучения позволила образовательным учреждениям региона не уходить на дополнительные каникулы, а только частично переводить на удаленное обучение отдельные классы или школы. За эту четверть не более 10 классов региона одномоментно находили на удаленном обучении. И не более 5% учителей одновременно были на больничном. Такая ситуация позволяет успешно завершить четверть и выполнить учебный план.

Готовясь к новогодним каникулам, предусмотрели разные форматы мероприятий в зависимости от эпидобстановки. План разместили на сайте «Алтайские каникулы».

Замминистра подчеркнула, что массовые мероприятия проводить нельзя, однако в отдельных классах и группах детских садов они возможны. При этом из-за угрозы распространение коронавируса запрещено смешивание групп. На праздники может попасть кто-то из родителей, кто снимет все на видео и разошлет другим. Других посторонних на новогодних елках быть не должно, в том числе специальных фотографов.

– Мы не можем допустить присутствие всех желающих родителей. Но согласовали с Роспотребнадзором такой компромисс. В ближайшее время нужно определить, кто из родительской общественности сможет прийти и виртуально обеспечить присутствие других людей. Тот, кто пойдет на праздник, должен пройти вакцинацию против коронавируса и соблюдать все санитарные требования. Предварительно нужно согласовать посещение с учителем или воспитатель в детском саду, – подчеркнула замминистра.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за пандемии коронавируса Новый год-2022 в Барнауле планируют проводить без фейерверков и народных гуляний. На площади Сахарова возведут традиционный новогодний городок. Там установят праздничную ель, оформят входные секции в виде ледяных башен с подсветкой, разместят ледовые барельефы.

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