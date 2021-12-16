Три ребенка получили травмы в смертельной аварии со снегоуборщиком на Алтае

Пострадавших госпитализировали в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

16 декабря в Алтайском крае произошла еще одна трагедия со снегоуборочным транспортом – легковой автомобиль врезался в трактор. В момент аварии в машине находились женщина и трое детей – они получили травмы, водитель авто погиб, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла утром на 48-ом километре дороги А-321 «Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан» возле села Прудское Павловского района. По предварительным данным, мужчина за рулем ВАЗ-2104ехал из Барнаула в направлении Павловска, съехал на правую обочину и врезался в стоящий снегоуборочный трактор К-700.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-2104 от полученных травм погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пассажиры легкового автомобиля, женщина и трое детей, получили травмы различной степени тяжести, госпитализированы в медицинское учреждение, - отметили в полиции.

Напомним, 29 ноября в Тальменском районе произошло резонансное ДТП со снегоуборочным поездом – иномарка, за рулем которой сидела учительница, столкнулась с поездом на железнодорожном переезде между селами Луговое и Наумово. Педагог везла четверых школьников восьми и девяти лет из школы по домам. В результате аварии три ребенка погибли на месте трагедии, учителя и еще одного ребенка с травмами госпитализировали в краевую больницу скорой медицинской помощи. Накануне женщине предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

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