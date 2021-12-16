Какие дороги обновят в Алтайском крае по нацпроекту в 2022 году

В следующем строительном сезоне планируют провести масштабные работы Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорожники продолжают приводить в порядок трассы Алтайского края. Об итогах этого годах, а также планах на следующий на заседании правительства региона рассказал заместитель министра транспорта края Валерий Никитюк.

Значимые проекты

В следующем строительном сезоне планируют провести масштабные работы. Речь идет про путепроводы в Барнауле и Заринске, а также реконструкцию автомобильной дороги Алтайское - Ая - Бирюзовая Катунь в Алтайском районе и строительство автомобильной дороги в обход села Сузоп в Солтонском районе, отметили в минтрансе края.

Также планируют установить два пункта весогабаритного контроля автомобилей в движении на трассах Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области и Поспелиха-Курья-Третьяково-граница республики Казахстан.

Кроме того, появятся еще пять комплексов фото- видеофиксации нарушений и продолжена работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы.

Общий объем дорожного фонда составит 12,8 млрд рублей, что на 7,5% больше суммы в январе 2021 года.

– Помимо этого, в следующем году на дорожную деятельность планируется направить 1,7 млрд рублей из средств бюджетного инфраструктурного кредита, 465 млн рублей на строительство дорожной инфраструктуры у горы Глухариная и еще 120 млн рублей на реализацию мероприятий по ИТС. Таким образом, сумма средств, направленных в 2022 году на развитие дорожной отрасли составит 15,1 млрд рублей, – подчеркнули в минтрансе.

Что уже сделали

В 2021 году специалисты провели работы на 823 километрах дорог и на 10 мостовых сооружениях. Обновили 64 краевых и 45 объектов местного значения в Барнауле, Бийске и Новоалтайске.

Кроме того, смонтировали два пункта весогабаритного контроля автомобилей в движении для обеспечения сохранности дорог, а также пять комплексов фото- видеофиксации нарушений.

– Продолжена работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы на территории Барнаульской агломерации, в настоящее время контрактация составляет 100%. Контракты заключены на выполнение работ по приобретению ПО модулей и подсистем ИТС, пуско-наладочных работ, поставку серверного оборудования, коммутаторов и программного обеспечения для центра обработки данных, - сказал замминистра транспорта.

Общая сумма дорожного фонда в 2021 году составила 14,3 млрд рублей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какие дороги обновят и построят в Барнауле в 2022 году. В следующем году проведут работы на 18 объектах, а также построят новую дорогу на улице Сиреневой, от Балтийской до проезда Северного Власихинского протяженностью 0,6 километров. Всего на реализацию нацпроекта в 2022 краевой столице выделили 914 млн рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие дороги обновят и построят в Барнауле в 2022 году

На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в краевой столице выделили 914 млн рублей (подробнее)