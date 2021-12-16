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Общество16 декабря 2021 6:45

Новый том «Книги памяти» выпустили на Алтае

В издание вошло более 700 имен фронтовиков, ранее считавшихся пропавшими без вести
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле состоялась презентация уникального издания – «Воинская слава Алтая. Книга памяти». Больше 20 лет в крае не выпускали такие сборники и вот, в год 80-летия начала Великой Отечественной войны в свет выходит новая книга.

Это не просто сборник имен и фамилий. Здесь указаны и личные данные бойцов, и биографические справки о них, и истории с фронта, и военные фотографии. В целом это издание – это продолжение девятитомника, изданного в 1997 году.

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Фото: Анна СЕМИНА

Многие из тех, кто попал в «Книгу памяти» долгие годы считались пропавшими без вести. Благодаря кропотливой работе поисковиков, справедливость восстановлена. Теперь о них узнают все – издание распространят по библиотечной сети края и все желающие смогут с ним ознакомиться. В общей сложности, в книгу вписали более 700 имен.

- Историческая правда восторжествовала. Память о наших войнах-фронтовиках восстановлена. К сожалению, невозможно было сделать это раньше: либо не было информации, либо она была не совсем достоверная, - говорит губернатор Виктор Томенко. – Сегодня работой по сохранению и восстановлению памяти о воинах занимаются не только люди, для которых это часть их профессиональной деятельности: работники музеев, военкоматов, историки. В эту работу вовлечено огромное количество неравнодушных людей. Тех, кто делает это добровольно – волонтеры. Пользуясь возможностью, хотел бы отметить их труд и их вклад. На самом деле это требует огромной концентрации, сил, внимания, душевных сил, времени. Это одновременно и кропотливая и эмоционально тяжелая работа. Но такая нужная!

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Фото: Анна СЕМИНА

По мнению главы региона, сохранение памяти о фронтовиках, это важнейшее дело, так как современное поколение должно отдать дать уважения тем, кто отдал свою жизнь за наше мирное настоящее. К тому же это важно, как часть воспитания подрастающего поколения. Между этими поколениями должна сохраняться незримая связь.

- Один из разделов книги называется «Монументальная память». В этом издании вышла первая искусствоведческая статья, которая обобщила и охарактеризовала все памятники региона, а их у нас 1046. Мы не могли обойти такую традиционную для этого издания тему, как реставрация памятников в 2020 году к 75-летию Великой Победы. Вместе с нами работал Константин Антошкин. Низкий поклон и большое спасибо ему за мастерство. Иногда было страшно наблюдать за его работой. Для удачного снимка он залазил на крыши домов культуры, фотографировал памятники, на мой взгляд, с очень хрупкой пятиметровой стремянки. При этом он объехал весь Алтайский край за 15 дней, - говорит начальник отдела учета и популяризации объектов культурного наследия управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края Елена Кабанова.

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Фото: Анна СЕМИНА

В завершении презентации свежие экземпляры «Книги памяти» вручили присутствующим на мероприятии родственникам бойцов, чьи имена навсегда останутся на страницах издания.

- В народе говорят, что пока живет память, человек остается жив. Поэтому, я считаю, что каждый живущий сегодня на Земле должен внести свой вклад в увековечение памяти тех людей, которые защитили нашу Родину, которые победили фашизм. В нашей семье воевали четверо. Трое с ранениями, но вернулись домой, а один – родной дядя пропал без вести. Единственное, что осталось в нашей семье это две фотографии и извещение, что он пропал без вести в январе 1943 года. И бабушка пока была жива, все время его ждала, - рассказала Татьяна Солодкая, племянница Сергея Парфеновича Полесового.

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Фото: Анна СЕМИНА

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Фото: Анна СЕМИНА

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Фото: Анна СЕМИНА

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Фото: Анна СЕМИНА

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Фото: Анна СЕМИНА

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Фото: Анна СЕМИНА

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Фото: Анна СЕМИНА

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Фото: Анна СЕМИНА

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Фото: Анна СЕМИНА

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Фото: Анна СЕМИНА

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Фото: Анна СЕМИНА

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Презентация издания «Воинская слава Алтая. Книга памяти»

Фото: Анна СЕМИНА

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