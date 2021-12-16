На Алтае тысячи мигрантов должны будут пройти обязательную дактилоскопию

С начала года в край приехали больше 6 тыс. человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежегодно в Алтайский край приезжают тысячи иностранцев. Теперь на них будут распространяться новые правила – с 29 декабря они обязаны проходить дактилоскопию и медосвидетельствование, а также предоставить фото, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

- Для этого нужно будет лично обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту постановки на учет или в филиал паспортно-визового сервиса, - рассказали в ведомстве.

Только за 9 месяцев этого года в Алтайский край приехали 6,2 тыс. иностранцев. Причины миграции разные, например, по рабочему патенту в регионе находятся 2,1 тыс. человек, учиться приехали 2 тыс. человек, разрешение на временное пребывание имеют 1,8 тыс. человек, а вид на жительство – 3,2 тыс. человек.

Таким образом, нововведения затронет все категории приезжих. Единственное различие в сроках. Те, кто приехал по работе, должны будут пройти процедуру в течение 30 дней, а приезжим по иным целям, которые собираются оставаться в стране свыше трех месяцев, дается 90 дней.

Ранее от дактилоскопии освобождались высококвалифицированные специалисты и сотрудники иностранных компаний. С учетом изменений это требование будет распространяться и на них.

Предполагается, это позволит повысить санитарную безопасность страны (медосвидетельствование предполагает тест на коронавирус) и раскрываемость преступлений. Не секрет, что многие мигранты, которым запретили въезд в Россию, меняют свое имя на родине, что позволяет им пересекать границу. Сбор отпечатков пальцев должен решить эту проблему.

Ранее глава следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию для всех трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Свою инициативу он объяснил ростом числа особо опасных преступлений, совершаемых приезжими, пишет РБК.

Для прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования необходимо будет взять с собой документы предоставляющие личность, сертификат об отсутствии ВИЧ и наркотической зависимости и иные документы, подтверждающие прохождение медицинского освидетельствования.

Дактилоскопическую регистрацию и фотографирование надо будет пройти один раз, а медосвидетельствование - при каждом новом въезде в Россию.