Стихи, быт, тренировки. Что выкладывают в соцсети алтайские чиновники

У главы Алтайского края Виктора Томенко в Instagram больше 113 тысяч подписчиков Фото: Татьяна Гейнрих

В следующем году в Алтайском крае личные страницы в социальных сетях должны появиться у всех глав муниципалитетов. В правительстве региона поясняют, что это позволит быть ближе к местным жителям. На сегодняшний день, по данным центра управления регионом, свои блоги ведут только половина чиновников края. Что они выкладывают в соцсети – в подборке «КП».

Instagram губернатора

У главы Алтайского края Виктора Томенко в Instagram больше 113 тысяч подписчиков. Посты у него носят, в основном, официальный характер и посвящены различным рабочим встречам и событиям края. Только изредка мелькают личные истории. Например, Томенко выкладывал селфи и писал о своем самочувствии, когда лежал в ковидном госпитале. Периодически глава региона делится старыми архивами, например, снимками со свадьбы или фотографиями с родителями. Также губернатор снимает видео своих тренировок – как он бегает в лесу и качает мышцы в тренажерном зале.

Стихи и рефлексия

Пожалуй, активнее всего среди алтайских чиновников ведет Instagram министр культуры края Елена Безрукова. Она регулярно публикует посты, и зачастую даже не несколько штук за день. Помимо отчетов о своих рабочих поездках и рассказах о культурных событиях края, Безрукова выкладывает личные фото с размышлениями о жизни, любви, творчестве и др.

– Есть ли на самом деле любовь как таинство - или на самом деле она есть наука? Биология, химия, психология (для кого-то и это не наука)… И то, что мы считаем любовью, легко раскладывается кусочками пазлов на вполне практические составляющие, а наши тайны, и дым, и флер – это всего лишь недостаток образованности и не более чем? – пишет Безрукова в одном из последних постов.

Также периодически министр культуры публикует в соцсетях свои стихи.

«Чиновники тоже люди»

Министр социальной культуры Алтайского края Наталья Оськина на личной странице пытается делиться не только рабочими моментами, но и обычной жизнью. Она выкладывала серию постов с хештегом #чиновникитоже люди. Например, в одном из таких публикаций она рассказала несколько фактов о себе.

– 20 лет замужем за одноклассником, вкусно и быстро готовлю простые блюда, утром делаю зарядку, – писала Оськина.

Своим подписчикам она показывала, как моет на выходных дома окна и готовит суп с гречкой.

Аккаунты остальных чиновников выглядят более официально. К примеру, уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева публикует посты исключительно на рабочую тему, бизнес-омбудсмен края чаще всего выкладывает фото с официальных заседаний и лишь изредка разбавляет их снимками с рыбалки или хвастается добычей с «тихой» охоты. Министр спорта Алексей Перфильев часто рассказывает о достижениях местных спортсменов, но редко публикует что-то личное.

Зачем чиновникам соцсети?

Алтайский бренд-стратег Нелли Путилина считает, что присутствие чиновников в социальных сетях сегодня необходимо, потому что это напрямую влияет на мнение о них в обществе.

– Информационные площадки чиновника – это его продолжение. В соцсетях глава муниципалитета может рассказать о своем виденьем актуальным проблем, поделиться планами на будущее. В то же время людям важно иметь прямой контакт с руководством муниципальных образований, обращаться с проблемами, задавать вопросы, получать пояснения. В своем блоге чиновникам следует избегать копирования сухих пресс-релизов. Хотя, конечно, велико искушение в большой загруженности продублировать информацию с сайта. Стоит больше делиться своим личным мнением, опытом, рассказывать об отношении к городу и людям. Также, важно рассказывать не только о результатах работы, но и делиться своими планами на будущее, – советует эксперт.