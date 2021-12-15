В Роспотребнадзоре рассказали, влияет ли запуск ракет с Байконура на здоровье жителей Алтая и экологию

Специалисты исследуют места, куда падают отделяющиеся части ракет-носителей. Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай

13 декабря с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М». Жители Республики Алтай наблюдали отделение ступени и ее пролет. В соцсетях многие предположили, что все это негативно влияет на здоровье людей и экологию региона. В Роспотребнадзоре рассказали, так ли это.

Специалисты вот уже более 10 лет исследуют территории, куда падают отделяющиеся части ракет-носителей. Всего в этом году с космодрома Байконур было два запуска ракет-носителей «Протон», траектория полета которых проходит над Республикой Алтай (21 июля и 13 декабря).

– По сравнению с предыдущими годами, количество запусков в течение 10 лет сокращено в разы (например, в 2017 году произведено 3 запуска, в 2016 - 3 запуска, в 2015 году - 7 запусков, в 2014 году – 8, в 2013 году – 10, в 2012 году – 11 запусков), что значительно сокращает нагрузку на окружающую среду региона. Районы падения отделяемых частей ракет-носителей исследуются как до, так и после каждого запуска, – отметили в ведомстве.

В этом году сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай уже проводили отбор и исследование воды, почвы, овощей и растений с территорий, входящих в районы падения отработанных ступеней ракета-носителей. Их проверяли на санитарно-химические, радиологические показатели безопасности. Отклонений от нормативов в этих образцах не выявили.

После запуска 13 декабря уже взяли пробы воды и снега в Майминском, Чемальском, Чойском, Турочакском, Шебалинском, Улаганском районах.

В июле рабочая группа, состоящая из различных специалистов проводила предпусковой облет территории района падения отделяющихся частей ракет-носителей. Там обнаружили фрагменты от предыдущих пусков, определили их географические координаты для работ по их эвакуации, отобрали пробы.

Во время следующего облета после запуска взяли пробы почвы в селах Балыкча, Беле, Иогач, пробы воды в реках Чулышман, Чульча, озере Телецком для проведения исследований на выявление несимметричного диметилгидразина (НДМГ), нитратов, тяжелых металлов. До и после запуска отобраны пробы воды поверхностных водоемов. В пробах не обнаружили НДМГ.

Кроме того, специалисты изучают влияние ракетной деятельности на здоровье местных жителей. Исследуют биологические материалы людей, проживающих в районах, расположенных в непосредственной близости к местам падения отделяемых частей ракет-носителей.

– Ни в одной из исследованных проб ни ракетное топливо, ни продукты его распада, не выявлены. По мнению пермских ученых запуски ракет-носителей «Протон» не оказывают какого-либо влияния на окружающую среду и здоровье населения. Тем не менее, исследовательские работы в данном направлении продолжаются, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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