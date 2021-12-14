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Звезды14 декабря 2021 2:00

Арсений Бородин и Ирина Ортман на съемках «Фактора страха» ковырялись в кишках животных

Кроме того, на участников выливали горячий воск
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Во время съемок Ирина Ортман буквально вылила на себя чан со внутренностями животных (скриншот выпуска "Фактор страха" на НТВ)

Во время съемок Ирина Ортман буквально вылила на себя чан со внутренностями животных (скриншот выпуска "Фактор страха" на НТВ)

Алтайские исполнители Арсений Бородин и Ирина Ортман стали участниками нового сезона «Фактор страха» на НТВ. Во время испытаний им пришлось копаться в кишках животных и терпеть боль от капающего на тело раскаленного воска.

- «Фактор страха» – это самый крутой проект, который только может быть для людей, которым недостаточно адреналина. Таких как я, - заявил в самом начале Арсений Бородин.

- За колоссальной дозой адреналина я пришла на «Фактор страха», - добавила Ирина Ортман.

Суть передачи заключается в том, что ее участникам дается три испытания. Уже после первого отсеиваются самые слабые, а если кто-то отказывается выполнять задание, то он тоже покидает проект. Победитель получает 250 тысяч рублей. Соперниками наших земляков стали певцы NATAN, Митя Фомин и ELMAN, а также актриса Екатерина Волкова.

Первое задание «Скотобойня» вызвало у звезд бурное негодование. Съемки проходили на заброшенном мясоперерабатывающем заводе. Но специально для «Фактора страха», его вновь «запустили».

- Когда нас привезли на завод, я первым делом подумала, что задания будут связаны с поездами, потому что здесь есть рельсы-шпалы, - говорит Ирина. Но все оказалось гораздо страшнее. - Я вегетарианка, я точно никого убивать не буду! Я 20 лет уже не ем мясо. Вид расчлененных туш – это как страшный сон для меня.

Суть задания заключалась в том, что надо было пройти две комнаты. А для того чтобы из первой попасть во вторую, необходимо среди туш и прочих субпродуктов отыскать нужный ключ. Во втором помещении надо было поковыряться в головах.

Первый ключ Ирина отыскала быстро. Для этого ей пришлось буквально вывалить на голову чан с внутренностями. Но, к сожалению, ключ не подошел.

- Я поняла, что время уходит… Продолжала искать дальше. Самое ужасное, когда натыкалась на шкурки, на шерсть – это ужасное отвращение, - с брезгливостью говорит Ирина.

Во второй комнате было сложнее – много тяжелых голов, которые и поднять-то трудно, а уж запустить в них руку… Но Ортман справилась.

Последним из всех выполнять отвратительное задание отправился Арсений Бородин.

Арсений Бородин показал в первом испытании худшее время и покинул проект (скриншот выпуска "Фактор страха" на НТВ)

Арсений Бородин показал в первом испытании худшее время и покинул проект (скриншот выпуска "Фактор страха" на НТВ)

- Я буду стараться рвать и метать, - заявил он. – У меня сразу появилась тактика прохождения. Мне кажется, можно слишком много времени провозиться с переходом из одной точки в другую. Я решил, что лучше все скинуть в одну кучу и начать общий поиск. Я думаю, в этом и есть весь секрет успеха.

Но на деле именно в этом крылась главная ошибка. В той «каше» на полу оказалось сложно что-то отыскать.

- Мне приходилось все прощупывать, каждый миллиметр пола под этой жижей, под этими органами… В общем, я затянул со временем, - говорит певец.

Провозился Арсений в первой комнате очень долго, даже потом признался, что из-за нервного напряжения хотелось все бросить, но первый же ключ, который он нашел, подошел к замку. На другую комнату у него тоже была стратегия: бросить головы на пол и так попытаться отыскать ключ. Но это не сработало и вновь было упущено драгоценное время. По итогу Бородин все же завершил задание.

- Я думаю, что сегодня я показал один из худших результатов, - признался певец сам себе.

При подсчете времени выяснилось, что быстрее всех задание выполнила как раз наша землячка Ирина Ортман – 4 минуты 19 секунд. На втором месте оказался NATAN, третьим стал Митя Фомин. Четвертое время показал ELMAN, пятое Екатерина Волкова. Арсений Бородин, как и ожидалось, стал последним – 13 минут 40 секунд. В итоге обладатели двух худших результатов покинули съемочную площадку.

- Я очень расстроен тем, что не прошел дальше, потому что шоу действительно очень крутое, я очень хотел в нем поучаствовать. Я ждал этого дня, когда я попаду сюда, но такова судьба моего участия в «Факторе страха», - сказал Арсений Бородин.

Однако до второго раунда дошли только трое полуфиналистов: певец ELMAN отказался участвовать в испытании. Но он передал право побороться за приз выбывшей Екатерине Волковой. Так что их снова стало четверо!

Второе задание «Огненное ложе» заключалось в том, что героев привязывают цепями к металлической кровати, а в это время сверху над ними зажигают газовые горелки и на конкурсантов начинает капать горячий воск. Для того чтобы мучения прекратились, в связанном положении необходимо хлыстом сбить мишени с надписью «стоп».

- Горячий воск – это очень неприятно. Я имела неосторожность несколько раз обжечься. А еще у меня проблемы с меткостью. Короче, все плохо! - нервничала Ирина перед испытанием.

Однако уже после призналась, что когда она только входит в очередное испытание, у нее включается настройка «выполнить задание», а страх уходит на второй план. В итоге певица показала хороший результат.

- Признаюсь честно, очень собой горжусь. Наверное я часто себя недооцениваю. И когда я преодолеваю моменты, которые как мне кажется, для меня неисполнимы, я как ребенок радуюсь. И это круто, - признается Ортман.

В итоге ее время оказалось лучшим – всего 59 секунд! Кроме Ирины в финал вышла Екатерина Волкова, а все мужчины выбыли.

Ортман даже потребовалась помощь медиков (скриншот выпуска "Фактор страха" на НТВ)

Ортман даже потребовалась помощь медиков (скриншот выпуска "Фактор страха" на НТВ)

Третье испытание «Человек-паук»: по взлетно-посадочной полосе на огромной скорости несется грузовик с длинным контейнером, участник передвигается по натянутой с одной стороны сетке и собирает флажки. Кто быстрее, тот и победил.

Как потом признались Ирина Ортман, даже небольшая высота в 2,5 метра уже выбила ее из колеи, так как она в принципе боится высоты.

- Я двигалась очень медленно и поняла, что уже в начале этапа силы стали меня покидать. Я думала, что не закончу это испытание. Ужасно тряслись руки и ноги. Но я не знаю откуда взяла силы. Я считала, что не могу иначе, я должна пройти до конца, - рассказывает певица. – Я посмотрела вперед и увидела, что собрано всего ничего. Я стала действовать очень быстро. Стала срывать по несколько флажков и складывать их в сумку. Я даже не представляла, что это задание окажется настолько физически сложным.

В итоге Ирине потребовалась помощь медиков, но, к счастью, ничего серьезного. А после подсчета результатов оказалось, что ее время прохождения испытания было лучшим! Она победила!

- Свой выигрыш я хочу передать в благотворительный фонд «Ты – супер!». Те дети, которые обделены вниманием и своих родных и близких, нуждаются в этом больше, чем я.

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