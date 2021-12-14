Арсений Бородин и Ирина Ортман на съемках «Фактора страха» ковырялись в кишках животных

Во время съемок Ирина Ортман буквально вылила на себя чан со внутренностями животных (скриншот выпуска "Фактор страха" на НТВ)

Алтайские исполнители Арсений Бородин и Ирина Ортман стали участниками нового сезона «Фактор страха» на НТВ. Во время испытаний им пришлось копаться в кишках животных и терпеть боль от капающего на тело раскаленного воска.

- «Фактор страха» – это самый крутой проект, который только может быть для людей, которым недостаточно адреналина. Таких как я, - заявил в самом начале Арсений Бородин.

- За колоссальной дозой адреналина я пришла на «Фактор страха», - добавила Ирина Ортман.

Суть передачи заключается в том, что ее участникам дается три испытания. Уже после первого отсеиваются самые слабые, а если кто-то отказывается выполнять задание, то он тоже покидает проект. Победитель получает 250 тысяч рублей. Соперниками наших земляков стали певцы NATAN, Митя Фомин и ELMAN, а также актриса Екатерина Волкова.

Первое задание «Скотобойня» вызвало у звезд бурное негодование. Съемки проходили на заброшенном мясоперерабатывающем заводе. Но специально для «Фактора страха», его вновь «запустили».

- Когда нас привезли на завод, я первым делом подумала, что задания будут связаны с поездами, потому что здесь есть рельсы-шпалы, - говорит Ирина. Но все оказалось гораздо страшнее. - Я вегетарианка, я точно никого убивать не буду! Я 20 лет уже не ем мясо. Вид расчлененных туш – это как страшный сон для меня.

Суть задания заключалась в том, что надо было пройти две комнаты. А для того чтобы из первой попасть во вторую, необходимо среди туш и прочих субпродуктов отыскать нужный ключ. Во втором помещении надо было поковыряться в головах.

Первый ключ Ирина отыскала быстро. Для этого ей пришлось буквально вывалить на голову чан с внутренностями. Но, к сожалению, ключ не подошел.

- Я поняла, что время уходит… Продолжала искать дальше. Самое ужасное, когда натыкалась на шкурки, на шерсть – это ужасное отвращение, - с брезгливостью говорит Ирина.

Во второй комнате было сложнее – много тяжелых голов, которые и поднять-то трудно, а уж запустить в них руку… Но Ортман справилась.

Последним из всех выполнять отвратительное задание отправился Арсений Бородин.

Арсений Бородин показал в первом испытании худшее время и покинул проект (скриншот выпуска "Фактор страха" на НТВ)

- Я буду стараться рвать и метать, - заявил он. – У меня сразу появилась тактика прохождения. Мне кажется, можно слишком много времени провозиться с переходом из одной точки в другую. Я решил, что лучше все скинуть в одну кучу и начать общий поиск. Я думаю, в этом и есть весь секрет успеха.

Но на деле именно в этом крылась главная ошибка. В той «каше» на полу оказалось сложно что-то отыскать.

- Мне приходилось все прощупывать, каждый миллиметр пола под этой жижей, под этими органами… В общем, я затянул со временем, - говорит певец.

Провозился Арсений в первой комнате очень долго, даже потом признался, что из-за нервного напряжения хотелось все бросить, но первый же ключ, который он нашел, подошел к замку. На другую комнату у него тоже была стратегия: бросить головы на пол и так попытаться отыскать ключ. Но это не сработало и вновь было упущено драгоценное время. По итогу Бородин все же завершил задание.

- Я думаю, что сегодня я показал один из худших результатов, - признался певец сам себе.

При подсчете времени выяснилось, что быстрее всех задание выполнила как раз наша землячка Ирина Ортман – 4 минуты 19 секунд. На втором месте оказался NATAN, третьим стал Митя Фомин. Четвертое время показал ELMAN, пятое Екатерина Волкова. Арсений Бородин, как и ожидалось, стал последним – 13 минут 40 секунд. В итоге обладатели двух худших результатов покинули съемочную площадку.

- Я очень расстроен тем, что не прошел дальше, потому что шоу действительно очень крутое, я очень хотел в нем поучаствовать. Я ждал этого дня, когда я попаду сюда, но такова судьба моего участия в «Факторе страха», - сказал Арсений Бородин.

Однако до второго раунда дошли только трое полуфиналистов: певец ELMAN отказался участвовать в испытании. Но он передал право побороться за приз выбывшей Екатерине Волковой. Так что их снова стало четверо!

Второе задание «Огненное ложе» заключалось в том, что героев привязывают цепями к металлической кровати, а в это время сверху над ними зажигают газовые горелки и на конкурсантов начинает капать горячий воск. Для того чтобы мучения прекратились, в связанном положении необходимо хлыстом сбить мишени с надписью «стоп».

- Горячий воск – это очень неприятно. Я имела неосторожность несколько раз обжечься. А еще у меня проблемы с меткостью. Короче, все плохо! - нервничала Ирина перед испытанием.

Однако уже после призналась, что когда она только входит в очередное испытание, у нее включается настройка «выполнить задание», а страх уходит на второй план. В итоге певица показала хороший результат.

- Признаюсь честно, очень собой горжусь. Наверное я часто себя недооцениваю. И когда я преодолеваю моменты, которые как мне кажется, для меня неисполнимы, я как ребенок радуюсь. И это круто, - признается Ортман.

В итоге ее время оказалось лучшим – всего 59 секунд! Кроме Ирины в финал вышла Екатерина Волкова, а все мужчины выбыли.

Ортман даже потребовалась помощь медиков (скриншот выпуска "Фактор страха" на НТВ)

Третье испытание «Человек-паук»: по взлетно-посадочной полосе на огромной скорости несется грузовик с длинным контейнером, участник передвигается по натянутой с одной стороны сетке и собирает флажки. Кто быстрее, тот и победил.

Как потом признались Ирина Ортман, даже небольшая высота в 2,5 метра уже выбила ее из колеи, так как она в принципе боится высоты.

- Я двигалась очень медленно и поняла, что уже в начале этапа силы стали меня покидать. Я думала, что не закончу это испытание. Ужасно тряслись руки и ноги. Но я не знаю откуда взяла силы. Я считала, что не могу иначе, я должна пройти до конца, - рассказывает певица. – Я посмотрела вперед и увидела, что собрано всего ничего. Я стала действовать очень быстро. Стала срывать по несколько флажков и складывать их в сумку. Я даже не представляла, что это задание окажется настолько физически сложным.

В итоге Ирине потребовалась помощь медиков, но, к счастью, ничего серьезного. А после подсчета результатов оказалось, что ее время прохождения испытания было лучшим! Она победила!

- Свой выигрыш я хочу передать в благотворительный фонд «Ты – супер!». Те дети, которые обделены вниманием и своих родных и близких, нуждаются в этом больше, чем я.

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