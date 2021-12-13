Мороз до -30 градусов прогнозируют в Алтайском крае

В большинстве дней этой недели возможен снег Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 15 декабря в Алтайском крае похолодает до - 30 градусов. К счастью, морозы будут кратковременными, и вскоре в регионе вновь станет теплее.

Как рассказала «Комсомольской Правде – Барнаул» Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра, в большинстве дней текущей рабочей недели ожидаются активные атмосферные процессы. В Алтайском крае возможны снегопады небольшой и умеренной интенсивности.

– Погода изменится в ночь на 15 декабря, потому что регион будет под влиянием антициклона. Снегопады прекратятся, в ночные часы похолодает: температура воздуха составит -25…-30 градусов, по западу местами -18…-23 градуса, – отметила Людмила Юрьевна.

По ее словам, похолодание продлится только одну ночь. Уже днем 16 декабря будет не так морозно: прогнозируют -6…-11 градусов, по востоку местами до -16 градусов. В конце недели из-за влияния атмосферных фронтов западных циклонов в Алтайском крае возобновятся снегопады, станет теплее.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Вторник, 14 декабря

Ночью в регионе прогнозируют -16…-21 градус, местами по северо-востоку до -26 градусов. На большей части территории снег. Местами изморозь.На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -11…-16 градусов, по северо-западу местами до -21 градуса. Местами в восточных и южных районах снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Среда, 15 декабря

Ночью в регионе прогнозируют -25…-30 градусов, по западу местами -18…-23 градуса. Местами в восточных районах снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -6…-11 градусов, по востоку местами до -16 градусов. Местами в западных районах снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 5-10м/с, по югу местами порывы до 13-18 м/с.

Четверг, 16 декабря

Ночью в регионе прогнозируют -9…-14 градусов, местами до -20 градусов. На большей части территории снег, местами метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -2…-7 градусов. На большей части территории снег, местами метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

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