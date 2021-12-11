Алтайский полицейский застрелил напавшего на него мужчину

Все произошло в ночь на 10 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске полицейский из табельного пистолета застрелил местного жителя, который на него напал. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск».

По информации пользователей, все произошло в ночь на 10 декабря на переулке Свободы. К мужчине, который там проживал, пришли гости. После застолья они собрались домой, однако хозяин жилища устроил дебош, и вскоре на место прибыли правоохранители.

Очевидцы сообщают, что мужчина отказался подчиниться законным требованиям сотрудников полиции и оказал сопротивление – он напал на полицейских, вооружившись подручным предметом. По одной из версий, это был металлический прут, по другой – монтировка.

Полицейский открыл огонь из табельного оружия, нападавший скончался на месте происшествия. Пострадавшего правоохранителя доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и травмой руки.

В региональном управлении МВД отметили, что проводят проверку по факту применения полицейским табельного оружия. По ее результатам примут решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

– По предварительным данным, применение табельного оружия сотрудником полиции признано правомерным. В настоящее время материалы предварительной проверки направлены в следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю для принятия процессуального решения, – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Алтайском крае правоохранители завершили расследование резонансного уголовного дела об убийстве участкового. Во время предварительного следствия обвиняемый признал свою вину, объяснив поступок неприязненными отношениями к сотрудникам правоохранительных органов. У погибшего полицейского остались жена и трое маленьких детей.

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