На выходных погода в Алтайском крае будет неустойчивой

В ночь на субботу похолодает до -19 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

На выходных, 11 и 12 декабря, погода в Алтайском крае будет неустойчивой. Временами возможны метели. Об этом «Комсомольской Правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– Сейчас через Алтайский проходит теплый фронт западного циклона, который сопровождается снегопадом. В ночь на 11 декабря в северо-восточных районах региона сохранится такая погода, а днем и сутки 12 декабря будет преимущественно без осадков, – сказала Людмила Сырых.

Она добавила, что во второй половине дня 12 декабря и в ночь на 13 декабря с прохождением холодного фронта вновь начнется снегопад. Кроме того, возможно усиление ветра, метель.

Что касается температуры, то ночью в ближайшие дни в основном будет -9…-17 градусов, а днем -3…-9 градусов. Лишь в ночь на 13 декабря с затоком холода столбики термометра покажут до -19…-24 градусов. Синоптик добавила, что в начале следующей недели погода в регионе также будет неустойчивой.

Погода в Алтайском крае с 11 по 13 декабря

Суббота, 11 декабря

Ночью в регионе будет -9…-14 градусов, местами по югу до -19 градусов. По северо-востоку местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.

Днем в Алтайском крае столбики термометров покажут -3…-8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Воскресенье, 12 декабря

Ночью в регионе будет -9…-14 градусов, местами по югу до -19 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в Алтайском крае столбики термометров покажут -5…-10 градусов, по югу местами до 0 градусов. В отдельных районах небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Понедельник, 13 декабря

Ночью в регионе будет -19…-24 градусов, местами -12…-17 градусов. В отдельных районах небольшой, по югу местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем в Алтайском крае столбики термометров покажут -13…-18 градусов, по югу местами -7…-12 градусов. В отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

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