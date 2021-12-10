Охотник на Алтае расправился с другом и пытался замести следы

Озеро, где произошла трагедия. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае осудили 62-летнего охотника, который расправился со своим давним другом, избавился от его тела, а потом заявил о его пропаже. Алтайским следователям удалось раскрыть преступление, несмотря на отсутствие свидетелей и попытки убийцы уйти от ответственности.

Все произошло минувшим летом, два друга поехали на рыбалку, естественно, выпивали, и как-то так вышло, что у погибшего оказались обожжены кипятком ноги.

Между ними из-за этого начался конфликт, в ходе которого охотник несколько раз ударил своего друга монтировкой, а потом скинул его тело в озеро – смерть в конечно итоге и наступила в результате утопления. После этого охотник добежал до ближайшего населенного пункта и заявил об исчезновении товарища.

- Изначально мы приехали на «безвестное исчезновение». Но когда сошел туман, обнаружился след волочения, следы крови на траве, а потом извлекли из воды тело со следами насильственной смерти, - говорит старший следователь Шипуновского межрайонного следственного отдела CУ СК России по Алтайскому краю Ольга Бенгардт.

Охотник не признавал, что это он убил друга и выдвинул три разные версии, как обстояли события того дня. Сначала он говорил, что не причастен к произошедшему, потом сознался, что они все-таки подрались, но друга он не убивал. А в воде тот оказался потому, что повел его умываться, но в какой-то момент оступился и выпустил из рук товарища, мужчина упал в воду и исчез. А потом заявил, что товарищ вообще сам пошел к воде.

В итоге следователи набрали достаточно доказательств его вины и смогли направить дело в суд, предъявив ему обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

- Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и выплатой штрафа в размере 400 тысяч рублей – моральный вред семье погибшего, - рассказали в краевом следственном комитете.