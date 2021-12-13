Алтайский невролог рассказала о «модных» заболеваниях и последствиях стресса

В некоторых случаях приходится проводить углубленные обследования Фото: Олег УКЛАДОВ

- Все болезни от нервов, - наверняка почти каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал эту фразу. И отчасти это правда. О взаимосвязи душевного спокойствия и физических недугов «Комсомолке» рассказала врач-невролог высшей категории Диагностического центра Алтайского края, кандидат медицинских наук Екатерина Нечунаева.

- Фактором риска развития различных заболевания является стресс. Например, артериальная гипертензия, а ведь это кардиологическое заболевание. Или это даже может быть онкология, - говорит специалист.

Вообще, чаще всего на приеме у невролога пациенты жалуются на головную боль, боль в спине, головокружение, нарушение памяти, слабость, недомогание, постковидный синдром, онемение в конечностях, различные неприятные ощущения.

- За последние годы увеличилось число невротических расстройств. Наверное, это связано с пандемией. Очень много тревожных синдромов астено-депрессивных синдромов, которые очень сильно влияют на течение многих заболеваний, не только неврологических, - утверждает Екатерина Владимировна.

Помимо этого увеличилось и число пациентов, которые приписывают себе панические атаки. По словам медика, отчасти можно назвать это «модным» диагнозом.

- Панические атаки представляют собой состояние, при котором у разных людей оно может проявляться по-разному. У кого-то это только тревога, а у кого-то это еще и тошнота, и потливость, и сердцебиение, и ощущение дрожи в теле, и повышение давления, и головная боль, - добавляет медик. – После того, как «отпустит», может наступить полиурия – это когда человек сразу бежит в туалет, полидипсия – это когда наоборот хочется пить.

Факторов, которые влияют на психологическое и физическое состояние человека, множество. Это и экология, и качество питания, и даже информационное давление, которое, как признают специалисты, на самом деле имеет негативные последствия. А вот медицина влияет на здоровье только в 10% случаев. Иными словами, именно образ жизни больше влияет.

Он же приводит к таким серьезным осложнениям, как инсульт. Первые признаки недуга – несимметричная улыбка, нарушенная артикуляция, решения и движения. Если у человека все это присутствует, то необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь и госпитализировать пострадавшего.

- На сегодняшний день медицина достигла такого уровня, когда при инсультах мы можем назначить пациенту тромболизис – это введение препарата, который растворяет тромб. Если провести процедуру в течение первых трех часов, то пациент может выйти из больницы в достаточно хорошем состоянии и не быть инвалидом, - говорит Екатерина Владимировна.

Но и после выписки придется строго соблюдать рекомендации лечащего врача. Это необходимо, поскольку в первый год после инсульта существует большая вероятность его повторения. Поэтому приходится придерживаться определенной диеты, следить за распорядком дня, а кому-то настоятельно рекомендуют отказаться от пагубных привычек, алкоголя и похудеть.

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