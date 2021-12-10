Сибиряк признался в развращении 10-летней падчерицы

Мать девочки догадывалась о нездоровом интересе супруга к дочери, но никак не реагировала Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае под суд пойдет 45-летний мужчина, которого обвиняют в сексуальном насилии и развращении 10-летней падчерицы, о котором догадывалась ее мать, но ничего для спасения своего ребенка не предпринимала.

Подробности этого дела рассказали в Следственном управлении СК РФ по региону. Следователи установили, что в прошлом и этом году обвиняемый, оставаясь дома один на один с малолетней падчерицей, неоднократно совершал с ней насильственные и развратные действия сексуального характера.

Самое ужасное, что мать девочки догадывалась, что у ее мужа имеется нездоровый интерес к малолетней дочери, но никак не реагировала на это, а просто ограничилась разговорами с супругом.

- Когда девочка рассказала об этом родственнице, мужчина был привлечен к уголовной ответственности, - добавляют в СУСКе.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное по статье «Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», а также «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста».

Оказавшись на допросе у следователя, мужчина не стал отрицать своей вины и во всем признался. Кроме того, по уголовному делу были собраны веские доказательства. В настоящее время все материалы с утвержденным прокурором Михайловского района обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 26 ноября суд избрал ему меру пресечения депутату из Республики Алтай, которого подозревают в изнасиловании 14-летней племянницы его подруги. По данным Следственного комитета, девочка только спустя два года решилась рассказать посторонним о том, что с ней сотворил злоумышленник. Сам же он на допросах все отрицает, а его окружение считает, что это как-то может быть связано с оппозиционной политикой чиновника.

В настоящее время депутат заключен под стражу на два месяца. Расследование дела продолжается. Если его удастся доказать в суде, то мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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