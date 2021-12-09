На Алтае вычислили вандалов, повредивших Мемориал Славы и Памятник труженикам тыла

Вандалы разбили фонари и оборвали гирлянду Фото: Олег УКЛАДОВ

Полицейские Отдела МВД по Майминскому району Республики Алтай установили личности вандалов, которые повредили сразу два знаковых объекта: Памятник труженикам тыла и детям войны, а также Мемориал Славы.

Как установили стражи правопорядка, участником первого эпизода стал 40-летний местный житель. Вечером мужчина возвращался домой после сильного подпития. Его путь пролегал через территорию Парка Победы.

- Проходя мимо памятника труженикам тыла и детям войны, установленным меньше полгода назад, сельчанина ослепили софиты, освещающие монумент, из-за чего он поскользнулся и упал, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

Это настолько разозлило мужчину, что он схватил камень и разбил несколько светильников, после чего спокойно продолжил свой путь. Личность вандала установили спустя несколько дней. Когда его доставили в отделение, он не стал отпираться и во всем сознался. На него составили административный протокол.

К другому инциденту оказался причастен 16-летний подросток. Вместе со своими друзьями он играл на территории Мемориала Славы. В какой-то момент мальчишка повредил гирлянду, которая освещала арт-объект в сквере. Парень оказался честным и решил сам попробовать починить то, что сломал.

- Он решил изучить, как подключена подсветка, на соседней фигуре, выполненной в форме Ордена Отечественной войны, однако, держась за провод, он поскользнулся и оборвал его. Испугавшись последствий, молодой человек ушел домой, - добавляют в ведомстве.

Личность юного вандала также быстро вычислили. В полиции он признался, что повредил гирлянду, но в этом случае обошлось легким испугом. В отношении подростка было вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, так как он еще не достиг возраста привлечения к ответственности. Однако же с нарушителем провели беседу, а информацию о происшествии передали в комиссию по делам несовершеннолетних и защите и прав Администрации Майминского района.

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