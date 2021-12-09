На Алтае воспитанники бойцовского клуба держали в страхе владельца автосервиса

Суд признал спортсменов виновными Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще один случай, когда спорт пошел не во благо, а во зло, произошел в Республике Алтай: воспитанники бойцовского клуба из Горно-Алтайска несколько лет держали в страхе и вымогали деньги у владельца автосервиса.

Все началось в декабре 2017 года. В один из дней в автосервис заявились двое мужчин: одному из них на тот момент было 32 года, второму - 22. Они решили заставить хозяина СТО бесплатно отремонтировать печку в автомобиле. План получить услугу за просто так пришел им в голову, поскольку раньше они помогли ему уладить конфликт с общим знакомым. Однако на свои требования «клиенты» получили отказ. К такому повороту событий злоумышленники были готовы и тут же без лишних слов пустили в дело руки. Один из мужчин ударил автослесаря кулаком в лицо, отчего тот потерял сознание и упал.

- Через несколько дней мужчины снова приехали на СТО. Зайдя в гаражный бокс и удостоверившись, что с хозяином автосервиса никого нет, один из осужденных ударил потерпевшего кулаком по лицу и тот потерял сознание. Очнувшись, мужчина увидел, что нападавшие держат в руках шприц с неизвестной жидкостью. Под угрозой введения инъекции, они потребовали, чтобы потерпевший подписал незаполненный бланк доверенности, два чистых листка бумаги и незаполненный бланк договора, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

Помимо этого они разбросали по боксу заранее принесенное вещество растительного происхождения, по внешнему виду напоминающее коноплю и предупредили, что если он не подпишет бумаги, они сообщат в правоохранительные органы о том, что он хранит и потребляет запрещенные вещества. Опасаясь за себя, мужчина подписал все документы.

Помимо этого, 32-летний мужчина потребовал, чтобы хозяин СТО отдал ему Toyota Land Cruiser 200, стоимость которого оценивается более одного миллиона рублей.

Еще один эпизод произошел в феврале 2019 года.

- Находясь в гаражном боксе потерпевшего, обвиняемый высказал в его адрес требования под угрозой применения физического насилия о передаче имущества на сумму не менее 1,4 млн рублей (гаражный бокс. - Прим.ред.), а также требовал, чтобы тот бесплатно отремонтировал передние стойки стабилизатора автомобиля, - рассказывают в прокуратуре Республики Алтай.

В качестве подтверждения своих намерений, он ударил ему кулаком в грудь. Помимо этого, злоумышленники требовали с потерпевшего, чтобы тот ежемесячно перечислял деньги на содержание бойцовского клуба, воспитанниками которого они являются.

Устав от многочисленных побоев и угроз убийством, хозяин СТО обратился с заявлением в полицию. Обвиняемые свою вину не признали и всячески отрицали причастность ко всему тому, о чем потерпевший сообщил стражам правопорядка.

Суд признал обоих виновными и назначил старшему злоумышленнику, которому уже исполнилось 36 лет, восемь лет колонии строгого режима, а его 26-летнему соучастнику два года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

- Осужденные взяты под стражу в зале суда, - добавляют в прокуратуре.

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