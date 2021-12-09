Барнаульцы смогут увидеть зимнюю Казань и не только

Полеты совершаются два раза в неделю Фото: Анна СЕМИНА

Международный аэропорт Барнаула сообщил о продолжении полетной программы в столицу Татарстана. Жители Алтая смогут увидеть зимнюю Казань и ее достопримечательности.

Полеты по маршруту Барнаул-Казань-Барнаул продолжит выполнять авиакомпания «ЮВТ АЭРО». В ее распоряжении имеется самолет Bombardier CRJ200, который вмещает до 50 пассажиров.

- Вылеты осуществляются два раза в неделю по средам и воскресеньям, - говорят в аэропорту.

Из краевой столицы комфортабельный борт отправляется по средам в 17.00, а в воскресенье в 02.50. Время в пути составляет 3,5 часа. В настоящее время можно приобрести билеты стоимостью от 5730 рублей за человека в одну сторону. Они доступны как на сайте перевозчика, так и в авиакассах барнаульского аэропорта.

Кроме этого, Nordwind продолжает возить жителей Алтайского края в зимний Сочи. Направление обслуживает комфортабельный Boeing 737-800. Рейсы выполняются по вторникам в 8.40, прилет в Сочи в 9.55. В пятницу рейс отправляется в 10.10, а прибывает в Адлер в 11.15. Время прямого рейса составляет пять часов.

А в это время авиакомпания «СиЛА» с 13 декабря возобновляет полеты по Республике Алтай. В частности, речь идет о воздушных перевозках между Горно-Алтайском и селом Кош-Агач, а также Усть-Коксой.

- Рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах Let L-410, - добавляют в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, «СиЛА» выполняла внутрирегиональные полеты с апреля этого года, но из-за вступивших в силу новых правил обеспечения транспортной безопасности, пришлось приостановить авиасообщение.

По данным министерства регионального развития Республики Алтай, 29 ноября Правительство РФ внесло поправки в постановление и смягчило ряд требований к посадочным площадкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дорожный туризм как популярное направление в Алтайском крае

Каждый год в третье воскресенье октября в России свой профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства. Порой их деятельность не заметна. Однако, побывав в других регионах, понимаешь, что в Алтайском крае дороги - одни из лучших в стране (подробнее)