Жители Алтайского края жалуются омбудсмену на QR-коды

Периодически поступают обращения по поводу ограничительных мер в Алтайском крае Фото: Татьяна Гейнрих

Алтайскому омбудсмену Борису Ларину часто поступают жалобы на систему QR-кодов и вакцинацию против ковида. О том, нарушают ли такие ограничения права человека, чиновник рассказал в ходе пресс-конференции.

Обязанность государства

Омбудсмен отметил, что к нему периодически поступают обращения по поводу ограничительных мер в Алтайском крае. По его словам, есть среди них как «неадекватно эмоциональные», так и письма от тех, «кто хочет вдумчиво разобраться в правовой линейке принятых решений».

– Есть 55 статья Конституции, есть приоритетное право на жизнь и охрану здоровья. Без реализации этого иные права, будь то посещение ночного клуба или ресторана, не имеют смысла. Есть федеральные законы о введении чрезвычайного положения, которые наделяют региональные власти и главных санитарных врачей региона полномочиями по введению ограничительных мер. Если такие меры не будут приниматься, то это может быть рассмотрено как уклонение государства или органов власти от выполнения своих функций и обязанностей по защите населения, – сказал Борис Ларин.

Он подчеркнул, что такой позиции придерживаются прокуратура и суд.

– Я доверяю специалистам. В крае работает оперативный штаб, очень взвешенно подходят к выбору каждой меры, которые вводят в Алтайском крае. Они не произвольны, а отвечают эпидситуации, которая складывается в регионе, – подчеркнул омбудсмен.

Чиновник добавил, что нельзя сравнивать запрет на посещение без QR-кодов ТЦ, фитнес-клубов, ресторанов с теми жесткими мерами, которые действовали в регионе 2020 году.

Напомним, систему QR-кодов ввели в Алтайском крае с 30. Сначала они были нужны для того, чтобы попасть в ТЦ и ТРЦ. С 15 ноября предъявление QR-кодов стало обязательным на входе в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы и другие учреждения. Полный список можно найти здесь.

Из-за отсутствия прививок не увольняют

Борис Ларин рассказал, что пока не получал жалоб на увольнение из-за отказа делать прививку против COVID-19. При этом поступало несколько сообщений о временном отстранении от работы.

– Такие случаи мы даже обсуждали с некоторыми коллективами во время поездок по городам и районам. Например, в Угловском районе мы разговаривали с работниками Дома культуры, сотрудниками ЖКХ. Пришли к выводу, что в каждом коллективе надо смотреть, насколько представляет опасность непривитый сотрудник для окружающих, – отметил омбудсмен.

Жалоба на временное отстранение от работы поступало из Ярового от сотрудницы бассейна. Однако трудовая госинспекция не нашла нарушений в этих мерах.

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