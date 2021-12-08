Алтайский министр ответил на вопрос о подорожании круп на фоне хорошего урожая

В этом году сбор гречихи был больше прошлогоднего на 116 тысяч тонн Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в этом году аграрии собрали урожай больше, чем в прошлом. Как отмечают в краевом Минсельхозе, предварительные итоги сезона превзошли ожидания. В связи с этим жители края поинтересовались у министра сельского хозяйства Александра Чеботаева во время интернет-форума, почему продолжают расти цены на крупы.

– Хвастаются везде, что хороший урожай. А почему крупы дорожают, та же гречка? – спросила у министра жительница Ярового Надежда.

Чеботаев подтвердил, что в этом году сбор гречихи, действительно, был больше прошлогоднего на 116 тысяч тонн. По общим подсчетам, алтайские аграрии намолотили 675 тыс. тонн гречки. Полученных объемов с лихвой хватает для загрузки местных предприятий и экспорта.

– В послеуборочный период значительного и необоснованного роста закупочных цен на сырье не фиксировалось. По данным Алтайкрайстата, в октябре индекс цен производителей на реализованную гречиху по отношению к сентябрю сложился на уровне 100,6%. Ценообразование на готовые крупы – в компетенции перерабатывающих предприятий и сферы торговли, – рассказал министр.

Также во время интернет-форума у министра житель Барнаула спросил, не планируют ли проводить социальные ярмарки и другие мероприятия, чтобы сделать продукцию для жителей региона доступнее.

– Вопросы организации розничной торговли – не в компетенции Минсельхоза. Но, насколько мне известно, в краевой столице и городах края традиционно в осенний и весенний периоды проводятся социальные ярмарки, где в том числе и фермерские хозяйства реализуют свою продукцию по ценам ниже, чем в магазинах, – ответил Чеботаев.

Отметим, по последним данным Алтайскрайстата, в конце ноября килограмм гречки в среднем стоил 95,5 рублей.

По данным Минсельхоза, общий сбор зерновых и зернобобовых культур в Алтайском крае составил 5,9 млн тонн. В сравнении с прошлым годом рост – 1,7 млн тонн. Хотя погодные условия были не самыми благоприятными. Весной наблюдался дефицит осадков, а осенью, наоборот, избыток. Хороших результатов, по словам министра, удалось добиться благодаря обновлению техники.

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