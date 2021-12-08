«Аж бесит!»: на Алтае 51% сотрудников недовольны коллективом

Сплетни, склоки, постоянный шум и инфантильность – это лишь малая часть из того, что раздражает жителей Алтайского края в коллективе. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Сплетни, склоки, постоянный шум и инфантильность – это лишь малая часть из того, что раздражает жителей Алтайского края в коллективе. Согласно опросу портала «Хэдхантер», из-за этого текущее место работы не устраивает больше половины жителей Алтайского края.

- Недовольны коллегами 51% опрошенных. Для сравнения, в целом по России этот показатель ниже, на уровне 48%. На втором месте среди причин недовольства работой – обязанности (43%), на третьем – руководство (32%), - сообщает портал.

КП-Барнаул провела свой небольшой опрос среди горожан и выяснила, а чем именно раздражают коллеги?

- Злит вообще тупость, переваливание ответственности с враньем и «отмазыванием» себя любимого. И еще шикарная фраза: «А я вам говорил (а)». Причем она одинаково бесит, если исходит и от начальников и от подчиненных, - призналась Татьяна.

- Все про всех хотят все знать, склочные. Я это не люблю! А еще постоянно едят, словно нарочно приходят туда, где я, садятся и начинают «хомячить» и при этом еще и разговаривают с набитым ртом…аж бесит! – говорит Анастасия.

- Кроме того, что орут - раздражают инфантильностью, нежеланием брать ответственность и что-то решать самостоятельно, а также ленью в творческом плане, - говорит Елена.

- Бесят, потому что в них бесы! Кто читал Достоевского – тот поймет! – заявила Соня.

- Тем, что не убирают за собой с рабочего стола бумажки от конфет и грязные бокалы из-под чая, - сказала Алина.

- Не нравится в коллегах неумение в ситуации, требующей оперативных решений, сориентироваться самостоятельно. Им проще всегда перекинуть ответственность на руководителя, - признается Мария.

- Меня бесит, когда у меня нет рабочего настроения и хочется поболтать, а всем сразу «приспичивает» начать кому-то звонить. Или когда у соседа открывается поток агрессии и «горящего пукана», и он начинает на меня «агриться». Бесит, когда часто проветривают кабинет, - говорит Евгения.

Кстати, больше всего недовольных среди медиков, они чаще других специалистов отмечали, что их не устраивает коллектив. Также большое недовольство коллективом транслируют сотрудники из сфер «туризм, гостиницы, рестораны» и «информационные технологии».

По мнению барнаульского бизнес-тренера Анны Немчиновой, если коллеги начали раздражать, это говорит о внутреннем конфликте в самом человеке.

- Мы, как в зеркалах, отражаемся в других людях, и если кто-то вдруг начал раздражать – это значит, что, скорее всего, мы перенесли на него какие-то свои качества или свое внутреннее недовольство. Людей всегда будут раздражать другие. Может быть, сейчас этого стало больше в силу обстоятельств - кто-то не может сменить работу, потерял в доходах, не говоря уже о невозможности контролировать свою жизнь. С этим надо учиться работать, а не переносить внутренние проблемы на других, - говорит собеседник.

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Больше всего жителей регионов Сибири бесят слова «человечек», «засинкаться» (в английском сленге - ежедневная планерка, смысл - обсудить, договориться), «крайний» в значении последний и «менеджерить». В список раздражающих попали также такие словечки из делового сленга, как «вкусный» (если речь не о еде — вкусный дизайн, вкусная картинка и др.), «зафиналить», «чекнуть» (в значении проверить, например, говорят «Щас инстик чекну и го») или «отфидбэчить» (дать обратную связь) (далее)