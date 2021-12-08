Морозы отступают: синоптики рассказали, когда потеплеет в Алтайском крае

Ночью 9 декабря похолодает до -30 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае похолодает до -30 градусов. Однако морозы будут кратковременными, их пик будет 9 декабря. Об этом «Комсомольской Правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– Сейчас районы Алтайского края находятся под влиянием антициклона. Морозная погода сохранится в регионе еще в ближайшие двое суток. Будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Порывы ветра не превысят 8 м/с, – отметила синоптик.

Она добавила, что ночью у и утром возможны изморозь и туманы.

Погода изменится 10 декабря, когда Алтайский край окажется под влиянием западного циклона. Днем в этот день потеплеет до -10…-15 градусов, местами -4…-9 градусов. В следующие дни в крае также не прогнозируют заметного похолодания.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Четверг, 9 декабря

Ночью в регионе прогнозируют -25…-30 градусов, местами -19…-24 градусов. В отдельных районах по северо-востоку небольшой снег; местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -14…-19 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Пятница, 10 декабря

Ночью в регионе прогнозируют -23…-28 градусов, местами -17…-22 градусов. Преимущественно без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -10…-15 градусов, местами -4…-9 градусов. Местами по северу небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Суббота, 11 декабря

Ночью в регионе прогнозируют -12…-17 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -3…-8 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

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