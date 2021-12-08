В ближайшие 25 лет каждый житель Алтайского края столкнется с деменцией

Специалисты говорят, что проблемы с памятью можно скорректировать Фото: Олег УКЛАДОВ

Все больше молодых людей становятся пациентами неврологов. Одна из распространенных жалоб – провалы в памяти. Специалисты говорят, что это может быть предвестником деменции. Об этом «Комсомольской правде» - Барнаул» рассказала врач-невролог высшей категории Диагностического центра Алтайского края, кандидат медицинских наук Екатерина Нечунаева.

- По данным Всемирной организации здравоохранения в ближайшие 25 лет каждый из нас столкнется с проблемой деменции: либо кто-то сам будет дементным пациентом, либо будет ухаживать за таким пациентом, – говорит эксперт. – Это мощное социально-экономическое бремя. Конечно, ковид внес свои коррективы, возможно, какие-то нынешние пациенты могут вовсе не дожить до Альцгеймера, но все-таки это серьезная проблема современности. Можно даже сказать, что это своего рода пандемия будущего.

По словам эксперта, к деменции ведет несколько путей: это нарушения в сосудистой системе, старение и разрушение нейронных связей, их смешанный вариант и т.д.

- Есть пациенты, которые сразу после инсульта становятся дементными. Все это из-за того, что страдает большая область мозга, - говорит Екатерина Владимировна.

Поэтому в случае с инсультом очень важно оперативно выявить это состояние и начать реабилитацию. В наши дни медицина шагнула настолько вперед, что зачастую при правильном подходе можно вывести пациента на абсолютно нормальный уровень жизни и окружающие даже не будут знать о пережитом недуге.

Другой вопрос - забывчивость. Нельзя всем молодым пациентам, страдающим провалами в памяти, заочно ставить диагноз «старческое слабоумие». Здесь надо углубленно разбираться в каждом конкретном случае.

Как правило, неврологи рассматривают несколько вариантов: возможно, пациент просто слишком много работает, живет в ритме многозадачности, всегда со всеми на связи и это может провоцировать некоторые ошибки в действиях. Ничего страшного в этом нет.

- Либо это может быть тревожный синдром. В этом случае надо искать причину. Если наш мозг находится в тревоге, то это для него «жвачка», это отвлечение, - объясняет доктор. - В этом случае помогает психотерапевтическая методика осознанности. Пациент должен понимать: «Почему я не могу справиться с той или иной работой? Что мне мешает?».

Соответственно, осознав причину беспокойства и решив ее, тревожность уйдет. Но этот момент надо прорабатывать. А вот заниматься медикаментозным самолечением категорически нельзя. Надо попасть на прием к специалисту, который четко обозначит проблему и подыщет пути ее разрешения.

- Тем более что просто так успокаивающие препараты в аптеке вам все равно не продадут, - уверяет эксперт.

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