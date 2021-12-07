Алтайский омбудсмен рассказал, как решить проблему с некачественной водой в Сибирской долине

Он пообещал держать вопрос на контроле Фото: Олег УКЛАДОВ

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин рассказал, что знает о проблеме жителей Сибирской Долины, страдающих от некачественной воды. Он отметил, что проблему следует решать за счет бюджетных средств. Об этом омбудсмен рассказал во время пресс-конференции 7 декабря.

– Мы, конечно, в курсе того, что происходит в Сибирской долине с обеспечением качества питьевой воды. Более того, мы в курсе того, что происходит в Алтайском крае. К сожалению, без преувеличения стоит сказать, и это тоже не секрет, наверное, сотни тысяч жителей Алтайского края сегодня не получают качественную питьевую воду, как и жители Сибирской долины, – сказал Борис Ларин.

Он отметил, что эту проблему не получается решить из-за серьезной бюджетной затратности. «Это системные жалобы», – подчеркнул омбудсмен. По его словам, в Алтайском крае действует программа по обеспечению людей качественной питьевой водой. На ее реализацию за пять лет должно потратить 4,7 млрд рублей. Только в этом году на решение проблем с качеством воды в регионе выделили более 1,2 млрд рублей.

Говоря о ситуации в Сибирской долине, Борис Ларин напомнил, что в прошлом году к нему обращались жители, которые также писали в приемные президенту и другие инстанции. Тогда люди вообще некоторое время были без воды, но вскоре эту проблему решили.

– Предоставление качественной воды, конечно, требует совсем других решений. Мы будем держать это на контроле, как и ситуацию в других районах , – резюмировал алтайский омбудсмен.

Ранее мы сообщали о том, что жители барнаульского поселка Сибирская долина вышли с плакатами на улицу, надеясь в очередной раз привлечь внимание к своей проблеме – в поселке нет нормальной питьевой воды. После этого краевой Следком начал проверку.

Кроме того, в прошлом году жители поселка перекрыли трассу, начав непрерывной цепью проходить по пешеходному переходу. Так они пытались привлечь внимание к своей проблеме.

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