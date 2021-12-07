Алтайский биатлонист Серохвостов взял первую медаль на Кубке мира

Даниил Серохвостов завоевал медаль этапа Кубка мира в эстафете (фото: скриншот интервью IBU TV)

Еще какую-то неделю назад 28-летний чемпион Олимпийских игр норвежец Йоханнес Бе после тренировки на Кубке мира шутил при виде 22-летнего заринского биатлониста Даниила Серохвостова. Если бы он тогда знал, что через пару-тройку дней этот парень заставит его потесниться на пьедестале почета, то не стал бы бросаться словами на ветер.

- Это что, новая русская звезда? Смотри, у меня уже ноги трясутся, — пошутил в эфире «Матч ТВ» Бе.

- Боится, - с улыбкой парировал ему Серохвостов.

Наш парень за словом в карман не полезет и пусть он пока еще не всегда стабилен, где-то случаются провалы, в частности из-за экипировки, но потом он собирается и выкладывается во всю мощь. Даже известный комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что несмотря на все промахи в прямом и переносном смысле, в случае с Серохвостовым это не страшно. Он еще молод и это его опыт, который надо нарабатывать, а набив шишки, этому парню будет под силу бороться с любыми соперниками пусть даже на Олимпиаде.

- Три промаха Даниила Серохвостова в спринте совсем ни о чем не говорят: это его ошибка – он просто взял не те перчатки, поэтому не справился со стрельбой. Пусть бегает, - заявил Губерниев перед стартом мужской эстафеты. - Серохвостов должен выступать вне зависимости от результатов. Его надо накатывать. Он даже не будущее, а уже один из тех, кто поедет на Олимпиаду и будет там бороться.

В итоге на эстафету тренерский штаб сборной России выставил следующий квартет: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов. Наш спортсмен заявил сразу, что в этот раз он будет предусмотрительнее и наденет теплые перчатки, раз в прошлый раз из-за заледеневших рук не смог нормально стрелять.

По итогам гонки россияне стали обладателями бронзовых наград. Да, тот самый Йоханнес Бе хоть и победил, но он-то уж точно не думал, что «новая русская ракета» будет так стремительно наступать ему на пятки.

- Гонка была очень жесткая. С самого старта пришлось бежать во все силы. Конечно, второй рубеж чуть-чуть подвел. Я, так сказать, подзассал. Мне было чуть некомфортно стрелять, но я исправился и пытался догнать. Конечно, рад этому (подиуму Кубка мира. – прим.ред.), но я очень сильно замерз, и мне хочется погреться, – сказал после гонки Серохвостов в интервью IBU.

В эфире «Матч ТВ» он также прокомментировал свою стрельбу. По словам Серохвостова, он начал промахиваться после того, как на стойке услышал, что Тарьей Бё (старший брат Йоханнеса. – прим.ред.) ускоряется.

- Меня это как-то подстегнуло, начал мазать. Когда уже начал стрелять допы, успокоился и закрыл. Оценил бы свой этап на 7 из 10. Ничего не понятно еще, но я рад, конечно, что у меня есть первый пьедестал, - говорит Даниил.

Если и дальше так пойдет, то у сибиряка есть неплохие шансы закрепиться в основном составе сборной России и уже этой зимой поехать на свои первые Олимпийские игры.

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