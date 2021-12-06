Власти оценили шансы Барнаула получить деньги на обновление общественного транспорта

Чтобы получить деньги, нужно соответствовать некоторым критериям Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Барнаула планирует подавать заявку на участие в федеральной программе по обновлению общественного транспорта. О том, может ли город получить деньги, во время пресс-конференции рассказал Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи краевой столицы.

По словам Шеломенцева, чтобы получить деньги на обновление общественного транспорта по программе, краевой столице необходимо соответствовать определенным критериям. Например, речь идет про выделенные полосы, которых в краевой столице пока нет. Среди других критериев - обособленное трамвайное полотно, количество маршрутов, действующих на нерегулируемом тарифе.

– Эти критерии остаются базовыми и по ним сдвигов скорее не будет. Тем не менее, мы примем активное участие при формировании заявки. Там уже конкурс покажет, насколько это возможно. Надо понимать, что льготы выдаются в первую очередь собственникам транспортных средств, а не городу. Предприниматели должны быть заинтересованы в том, чтобы обновить транспорт за счет льготных кредитов, – резюмировал Антон Шеломенцев.

Ранее мы писали о том, что во время прямой линии губернатора Алтайского края Виктора Томенко жители региона пожаловались на проблему с транспортом. Глава региона пояснил, что региону выделили 500 млн рублей и купили почти 200 автобусов, 150 из них уже находятся в регионе. Транспорт получат около 50 районов. Благодаря этому удастся восстановить маршрут или улучшить условия перевозки людей

Также мы сообщали, что жители краевой столицы жаловались на забитый под завязку общественный транспорт.

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