«Ты подумай, во что ввязываешься»: Аман Тулеев рассказал, как отговаривал Евдокимова идти на выборы

Аман Тулеев и Михаил Евдокимов познакомились в 1994 году. Скриншот видео instagram.com/tuleev_a.g

6 декабря экс-губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов отпраздновал бы свой 64-ый день рождения. В памятную дату бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выставил у себя инстаграме пост о том, как познакомился с Михаилом Сергеевичем и как отговаривал его идти на губернаторские выборы.

- С Михаилом у нас были очень хорошие, товарищеские отношения. Я очень ценил и любил его по-своему. И очень уважал как человека и как личность. Познакомились мы в 1994 году. Я был в Алтайском крае, а он давал концерт в санатории «Белокуриха». Первый раз мы встретились именно там. Разговорились, выпили за знакомство, как заведено. С этого и началась наша долгая дружба, - отметил Аман Тулеев.

При этом между друзьями бывали и разногласия. Один из таких моментов экс-губернатор четко помнит – в 2004 году, когда Евдокимов решил идти на выборы главы Алтайского края, Тулеев отговаривал его, так как считал, что с такой нагрузкой сцену придется забросить, а люди высоко ценили талант артиста.

- При личном разговоре я тогда сказал ему: «Миша, зачем тебе это нужно? Ты видишь эту должность снаружи, не знаешь, что внутри. Ты подумай, во что ввязываешься. Это постоянные хозяйственные проблемы <…> И чего там только нет! Помни, что с такой нагрузкой, тебе уже будет не до песен», - отметил Аман Гумирович.

После таких слов Михаил Сергеевич даже расстроился, но все же понял, что друг желал ему только лучшего. Однако он не послушал совета,баллотировался и выиграл. Тулеев пообещал помогать другу всем, чем сможет, и позднее регионы-соседи даже закрепили эту договоренность официальным соглашением.

Михаил Евдокимов погиб 7 августа 2005 года в результате автокатастрофы на Чуйском тракте. По словам Тулеева, тогда многие обвинили в трагедии водителя, якобы он превысил скорость, однако экс-губернатор считает, что «расследование было проведено недостаточно детально».

- Какой-то осадок остался. Слушая его песни, я каждый раз о нем вспоминаю. Как будто бы он рядом, - подытожил Аман Тулеев.

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