В Ельцовском районе появился «культурный» автобус

Стоять в гараже автобус точно не будет

Как говорится, когда же случаться чуду, как не под Новый год. В декабре районный отдел культуры получил подарок – ключи от нового микроавтобуса, который подарил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев.

Стоять в гараже автобус точно не будет. К примеру, в ближайшее время школьники посетят Бийский драматический театр по «Пушкинским картам». Программа пользуется спросом: в этом году она стартовала в сентябре, на карту ребятам зачислили по три тысячи рубелей, а со следующего года будет уже пять тысяч.

- В нашем районе школьникам негде реализовать карту, самое ближнее – это Бийск. Теперь будем регулярно возить подростков на спектакли или в музеи, - отмечает директор культурно-досугового информационно-образовательного центра района Альбина Скопинцева.

Также транспорт значительно облегчит жизнь сельчанам, реализующим мобильные проекты, в частности, библиодесанту, а также местным артистам, которых в районе очень много.

- У нас занимаются и ребятишки, и пожилые. В районе есть села, где живут до 50 человек, и там нет ни клубов, ни библиотек. Поэтому теперь и до них будет «доезжать» праздник, - отметила секретарь администрации Пуштулимского сельсовета Светлана Бочкарева.

К слову, ближайший вояж у артистов состоится уже на этой неделе – 12 декабря в Ельцовском районе пройдет большой фестиваль народного творчества, посвященный легендарной актрисе Екатерине Савиновой, которая родилась в Ельцовке.

- Думаю, что новый автобус облегчит жизнь активным жителям Ельцовского района и сделает для них культуру доступнее. Хочу пожелать успехов и хорошей дороги всем, кто работает в этой сфере, - отметил депутат Госдумы Александр Прокопьев.