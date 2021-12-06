На Алтае 61-летний ловелас поплатился жизнью за сексуальное домогательство

Расследованием уголовного дела занимался следственный комитет. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 61-летний житель Бийска поплатился жизнью за приставания к 35-летней женщине. Он позволил ей и ее подруге пожить у него пару дней, а потом потребовал «заплатить натурой» за приют. Потеряв над собой контроль, гостья схватила нож и несколько раз ударила его в шею. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. О факте уголовного дела сообщает региональный следственный комитет.

- В августе 2020 года в ходе застолья между случайными знакомыми возник конфликт по малозначительному поводу. В ходе ссоры гостья, взяв кухонный нож, нанесла не менее 9 ударов в область шеи хозяину дома и скрылась с места преступления, - сообщает ведомство.

Как стало известно "КП-Баранул", речь идет о бывшей заключенной, которая отбывала наказание в колонии-поселении в Новосибирской области за незаконную охоту. Она освободилась в апреле и первое время работала дояркой в одном из сел Алтайского края – ждала, пока из зоны освободится ее подруга. Пока они вместе отбывали наказание, между ними вспыхнули чувства. На свободе женщины решили жить вместе.

В один прекрасный день они воссоединились и поехали в Республику Алтай на заработки. В полдень 18 августа 2020 года женщины уже были на вокзале в Бийске, но не смогли купить билеты на автобус и решили переночевать в городе. Подруги поехали по адресу, где осужденная жила в детстве, чтобы найти знакомых, которые могли бы помочь им с ночлегом. Те посоветовали мужчину, который был не против помочь женщинам.

По дороге девушки зашли в магазин и купили спиртное. Знакомство, видимо, оказалось настолько душевным, что они остались там на два дня. Когда настало время уезжать, 61-летний мужчина решился пойти ва-банк и предложить близость женщинам, которые были почти в два раза моложе него.

- Мужчина начал приставать к ним, требуя расплатиться за ночлег «натурой». Он стал трогать одну из них за различные части тела. Не стерпев, гостья толкнула его, и мужчина упал на пол, - рассказал наш источник.

На полу лежал шнур. Женщина, как она потом уверяла, решила связать похотливого хозяина дома, но тот внезапно схватился за лежащий тут же нож.

- Она выхватила у него нож, повалила на спину и начала наносить ему удары в область шеи, - говорит собеседник.

После этого женщины ушли из квартиры, оставив пострадавшего истекать кровью. Полицейские быстро нашли гостей и задержали нападавшую. В итоге в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На днях состоялся суд, который назначил виновной наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ее подруга осталась, так сказать, не при делах, пройдя по делу свидетелем. Теперь, видимо, она будет ждать свою возлюбленную на свободе.