Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-12°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 декабря 2021 1:00

На Алтае 61-летний ловелас поплатился жизнью за сексуальное домогательство

Его зарезала гостья, от которой он потребовал расплатиться за ночлег близостью
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Расследованием уголовного дела занимался следственный комитет.

Расследованием уголовного дела занимался следственный комитет.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 61-летний житель Бийска поплатился жизнью за приставания к 35-летней женщине. Он позволил ей и ее подруге пожить у него пару дней, а потом потребовал «заплатить натурой» за приют. Потеряв над собой контроль, гостья схватила нож и несколько раз ударила его в шею. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. О факте уголовного дела сообщает региональный следственный комитет.

- В августе 2020 года в ходе застолья между случайными знакомыми возник конфликт по малозначительному поводу. В ходе ссоры гостья, взяв кухонный нож, нанесла не менее 9 ударов в область шеи хозяину дома и скрылась с места преступления, - сообщает ведомство.

Как стало известно "КП-Баранул", речь идет о бывшей заключенной, которая отбывала наказание в колонии-поселении в Новосибирской области за незаконную охоту. Она освободилась в апреле и первое время работала дояркой в одном из сел Алтайского края – ждала, пока из зоны освободится ее подруга. Пока они вместе отбывали наказание, между ними вспыхнули чувства. На свободе женщины решили жить вместе.

В один прекрасный день они воссоединились и поехали в Республику Алтай на заработки. В полдень 18 августа 2020 года женщины уже были на вокзале в Бийске, но не смогли купить билеты на автобус и решили переночевать в городе. Подруги поехали по адресу, где осужденная жила в детстве, чтобы найти знакомых, которые могли бы помочь им с ночлегом. Те посоветовали мужчину, который был не против помочь женщинам.

По дороге девушки зашли в магазин и купили спиртное. Знакомство, видимо, оказалось настолько душевным, что они остались там на два дня. Когда настало время уезжать, 61-летний мужчина решился пойти ва-банк и предложить близость женщинам, которые были почти в два раза моложе него.

- Мужчина начал приставать к ним, требуя расплатиться за ночлег «натурой». Он стал трогать одну из них за различные части тела. Не стерпев, гостья толкнула его, и мужчина упал на пол, - рассказал наш источник.

На полу лежал шнур. Женщина, как она потом уверяла, решила связать похотливого хозяина дома, но тот внезапно схватился за лежащий тут же нож.

- Она выхватила у него нож, повалила на спину и начала наносить ему удары в область шеи, - говорит собеседник.

После этого женщины ушли из квартиры, оставив пострадавшего истекать кровью. Полицейские быстро нашли гостей и задержали нападавшую. В итоге в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На днях состоялся суд, который назначил виновной наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ее подруга осталась, так сказать, не при делах, пройдя по делу свидетелем. Теперь, видимо, она будет ждать свою возлюбленную на свободе.

КриминалИнтересное