Волна гриппа может прийти в Алтайский край в декабре

В прошлом году случаев заболевания гриппом не было. Фото: Олег УКЛАДОВ

Несмотря на внушительные цифры по заболеваемости ковидом, жителей Алтайского края ждет еще одна беда – волна гриппа. Причем рост числа заболевших может начаться уже в декабре. Об этом «КП-Барнаул» рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

- Появление вируса гриппа в этом году (в прошлом случаев заболевания не было – прим.авт) говорит о том, что за год снизилась иммунная прослойка. Мы стали уязвимы, несмотря на вакцинацию, - сказал министр.

Случаи заболевания начали появляться еще в августе. Речь идет о вирусе H3N1 – это так называемый свиной грипп. По прогнозам, рост уровня заболеваемости может начаться в январе-феврале. Однако из-за снижения иммунной прослойки волна гриппа может прийти уже в декабре.

По словам министра, особую опасность представляет наложение ковида и гриппа.

- Мы пока не знаем, и опыта у здравоохранения нет, как будет складываться заболеваемость и какие последствия будут, если человек заболеет ковидом на фоне гриппа или наоборот. Мишень, в которую бьют вирусы - одна и та же, - сказал Дмитрий Попов.

Глава краевого минздрава отметил, что грипп может распространяться интенсивнее, чем ковид. По опыту прошлых эпидемий, недельная заболеваемость достигала отметки до 60 тысяч человек.

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