Барнаульские студентки выиграли по миллиону рублей во Всероссийском конкурсе

Маргарита Хожаева и Мария Дмитриева участвовали во Всероссийском конкурсе «Твой ход». ФОТО: Из личного архива героев публикации

Студентки Алтайского государственного университета Маргарита Хожаева и Мария Дмитриева выиграли по миллиону рублей во Всероссийском конкурсе «Твой ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Также девушки получили еще 2,5 млн рублей на развитие вуза.

«Твой ход» - это конкурс для студентов, который дает возможность попробовать свои силы в новых специальностях. В этом году заявки подали более 568 тысяч человек, премии получили 200 студентов, в том числе Маргарита Хожаева и Мария Дмитриева из Барнаула. Итоги жюри подвели 29 ноября в парке науки и искусств в Сочи.

Девушки прошли через несколько этапов: самоопределение - тесты, направленные на диагностику личного потенциала, образовательная программа, знакомство с разными направлениями конкурса, изучение кейсов, разработка и защита проекта перед жюри и заказчиками в финале.

- В финале за три дня мы должны были работать над мегавызовом, разработать командное решение, создать минимально жизнеспособный продукт и защитить его перед экспертами, - рассказывает Мария.

Девушки создали специальный сайт для помощи иностранным студентам. ФОТО: Из личного героя(ев) публикации

- На этом сайте иностранный студент может найти друга-наставника, а также ознакомиться со всей информацией, которая сможет помочь адаптироваться в чужой стране. Самое главное - на этом сервере можно получить помощь профессионального психолога, - рассказывает Маргарита.Студентки выбрали направление «отношения и психологическое здоровье». Команда, в которой работали девушки, создала специальный сайт для помощи иностранным студентам. Цель проекта - поддерживать психологически комфортную среду для студентов вуза. Проект на одной платформе объединяет разные виды помощи.

Проект высоко оценило жюри конкурса, но, как рассказывают девушки, удачная презентация - это только 30% успеха. На протяжении всей смены за ними следили эксперты: оценивали личные качества, активную позицию, участие в различных площадках конкурса. Жюри по разным критериями ставили баллы. Девушки вошли в топ-200 лучших участников, выиграв денежный приз.

Маргарита сейчас учится на третьем курсе направления «медиакоммуникации», успевает параллельно подрабатывать в SMM сфере, девушка уже решила на что потратит свой миллион.

Маргарита Хожаева. ФОТО: Из личного архива героя(ев) публикации

- Один миллион рублей я потрачу на будущую квартиру, внесу первый значимый вклад в ипотеку. Также очень хочу сделать подарок родителям, отправлю их на море, - поделилась Маргарита.

Второкурсница и активистка «медиакоммуникаций» Мария вложит деньги в дополнительное образование, а также девушка хочет отправиться в путешествие с семьей.

Мария Дмитриева. ФОТО: Из личного архива героя(ев) публикации

- Часть суммы пойдёт на обучение. За последние несколько лет я поняла, что только обучаясь, впитывая информацию и анализируя её, можно добиться результата. Есть интересные мне сферы, в которых, к сожалению, я мало разбираюсь. И моя цель – развиваться и не стоять на месте. На другую часть суммы я бы хотела попутешествовать со своей семьёй. Новые места всегда вдохновляют на идеи и помогают увидеть результат, которого можно достичь, если упорно стараться, - рассказывает Мария.

Также участники конкурса «Твой ход» получили сертификат на 2.5 млн рублей для своего университета. Деньги, как рассказали девушки, пойдут на развитие вуза.

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