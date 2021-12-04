В Барнауле ветеринары пытаются спасти двух раненных птиц

Серый журавль стал "добычей" охотника Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В барнаульскую ветеринарную клинику «Добрый доктор» доставили двух раненых птиц – огромного орлана-белохвоста и серого журавля. Их лечением занимается Артем Кучер.

- Первого обнаружил житель села Усть-Волчиха Артем Стрункин, когда ехал по лесной дороге в поселок Валовой Кордон. Птица сидела у обочины дороги и не пыталась взлететь при виде остановившейся машины. Тогда Артем взял ее домой, накормил мясом и рыбой, - рассказывают в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Крайне странное поведение для краснокнижного орлана, так как это хищная и тем более дикая птица, а он просто так дался в руки человеку… Было понятно, что ему плохо и требуется посторонняя помощь.

После того, как дома орлан-белохвост немного окреп для того чтобы пережить длинную дорогу, сотрудники КГБУ «Алтайприрода» смогли перевезти его в Барнаул к Артему Кутчеру. Оказалось, что у птицы ампутирована одна лапа и повреждена вторая. Велика вероятность, что хищника больше не смогут выпустить в дикую природу, так как там он может не выжить.

Орлан-белохвост лишился лапы и теперь не сможет жить в дикой природе Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

- Сейчас пернатый проходит лечение. Затем предстоит реабилитация в клинике Ноев ковчег, - говорят минприроды.

А вот серый журавль стал жертвой охотника. Причем в Барнаул его привезли из соседнего региона. Пернатого доставил специалист отдела охраны животного мира управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Виталий Комиссаров.

Как оказалось, у журавля консолидированный перелом крыла, полученный в результате огнестрельного ранения: дробь прошла насквозь и сломала крыло. Ветеринары дают положительный прогноз. Но после выздоровления пациент останется жить на Алтае. Как только он поправится, переедет на Страусиное ранчо.

В министерстве природных ресурсов и экологии напоминают, что если вы обнаружили травмированное животное или птицу, то надо понимать: как любому живому существу, ему необходима помощь. Но чтобы не сделать хуже, для начала следует связаться со службой госохотнадзора по телефонам 8(3852) 29-68-16; 8(3852) 29-68-23.

- Охотоведы знают, что делать в таких случаях, чтобы не навредить животному или птице. А дальше – информация уже будет передана в ветеринарную клинику «Добрый доктор» для оказания медицинской помощи и реабилитации, - добавляют в ведомстве.