Синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае на ближайшие дни

В некоторые дни возможно усиление ветра Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на субботу в Алтайском крае испортится погода, но ухудшение будет кратковременным. Об этом «Комсомольской Правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– Сегодня и в ночь на 4 декабря сохранятся неблагоприятные погодные условия, связанные с прохождением атмосферных фронтов западного циклона, – отметила синоптик.

В регионе возможны небольшие, местами умеренные, по востоку и предгорьям местами сильные осадки в виде мокрого снега, снега, местами метели. На дорогах гололедица.

На следующий день, 5 декабря, регион будет под влиянием антициклона. В связи с этим жителей и гостей Алтайского края ждет относительно спокойная погода, преимущественно без осадков.

В начале следующей рабочей недели характер погоды также существенно не изменится. Правда, немного потеплеет: прогнозируют -1...-6 градусов, в предгорьях до +4 градусов.

Погода в Алтайском крае с 4 по 6 декабря

Суббота, 4 декабря

Ночью в регионе прогнозируют -2...-7 градусов. На большей части территории небольшие, местами умеренные, по востоку и предгорьям местами сильные осадки в виде мокрого снега, снега, местами метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица, в южных районах местами снежные заносы. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -4...+1 градус. В отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Воскресенье, 5 декабря

Ночью в регионе прогнозируют -8...-13 градусов, местами до -18 градусов. Местами в восточных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае будет 0...-5 градусов. Преимущественно без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

Понедельник, 6 декабря

Ночью в регионе прогнозируют -7...-12 градусов, местами в предгорьях до -18 градусов. Преимущественно без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -1...-6 градусов, в предгорьях до +4 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

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