Барнаульцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья

В мае у жителей Барнаула сумма, которая приблизит к счастью, составляла 147 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Перед новым годом барнаульцам для счастья нужно больше денег, чем в майские праздники. В последний месяц осени сумма составила 153 тысячи рублей. Об этом сообщает исследовательский центр SuperJob, который опросил горожан.

В мае у жителей Барнаула сумма, которая приблизит к счастью, составляла 147 тысяч рублей, а в январе 2021 года –138 тысяч рублей. Авторы исследования отметили, что в столице Алтайского края счастье в денежном выражении для горожан подорожало на 14 тысяч рублей в сравнении с 2019 и 2018 годами. В то время опрошенные люди называли суммы 132 и 139 тысячи рублей.

Также выяснилось, что среднестатистическому россиянину для счастья в наше время требуется 178 тысяч рублей в месяц. Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году (184 тысячи в месяц). В мае этого года запросы были чуть скромнее (173 тысячи).

Любопытно, что мужчинам требуется больше денег для счастья, чем женщинам: 203 и 155 тысячи рублей соответственно. При этом запросы молодых людей в возрасте до 24 лет скромнее, чем у более зрелых жителей страны. Те, кто зарабатывает до 30 тысяч рублей в месяц, в среднем оценили счастье в 110 тысяч рублей. Запросы россиян с доходом от 80 тысяч рублей уже существеннее – им нужно 228 тысяч рублей.

– Среди жителей российских мегаполисов самые высокий финансовый аппетит — у москвичей: им для счастья нужно 228 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Владивосток (204 тысячи рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (198 тысяч рублей ), – говорится в исследовании.

В пятерке также Санкт-Петербург (192 тысячи) и Екатеринбург (186 тысяч).

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2022 году в Алтайском крае зарплаты работников реального сектора экономики вырастут на 28%.

– Мы увеличиваем размер минимальной заработной платы в Алтайском крае на 28%, до 16 638 рублей. С учетом повышающих коэффициентов, которые в разных районах края действуют, размер минимальной заработной платы в 2022 году составит более 19 тысяч рублей, – сказал ранее губернатор региона Виктор Томенко.

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При этом среднемесячная номинальная заработная плата составила 31 489 рублей (подробнее)