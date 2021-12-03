«Доступ к набережной будет»: Нодар Шония - о застройке небоскребами территории у Речного вокзала в Барнауле

Проект комплекса на Речном вокзале.

Собственник компании «Селф» Нодар Шония рассказал о застройке территории Речного вокзала и ответил на волнующие жителей вопросы. Главный из них – смогут ли горожане пользоваться набережной после того, как у Оби возведут два небоскреба выше 40 этажей каждый.

Высотки и набережная

«Сегодня любой инвестор заинтересован в обеспечении максимального потока людей. Не будет потока – не будет бизнеса. Вы знаете, когда мы строили ТРЦ «Пионер», вели переговоры с «Магнитом». Это профессионалы, им было интересно наше место. Когда они увидели, что мы запроектировали 25-этажное офисное здание, то сказали, что ни за какие деньги не зайдут на объект, если мы не уберем это здание, так как не будет хватать парковочных мест. В итоге мы отказались от дополнительных площадей, чтобы сохранить парковку, которая необходима для привлечения людей в ТРЦ», - сказал Нодар Шония во время пресс-конференции 1 декабря.

В ближайшие годы у набережной Оби появится современный жилой комплекс. Сейчас проект находится на стадии обсуждения и согласования. Общая площадь застройки составит 1,7 га. Сюда входит парковка, жилые дома, торговый центр, а также офисное и спортивное сооружение. Еще 1,5 га отведут под общественную территорию.

По словам начальника отдела капитального строительства компании «Селф» Елены Русиной, застройка не повлияет на возможность попасть к набережной.

- Доступ на старую набережную, как и раньше, сохранится – вход будет организован со стороны троллейбусного кольца. Попасть на новую набережную (от моста до комплекса) можно будет со стороны старой набережной, через арку между домами и через торговый центр, - рассказала специалист.

Кстати, проект новой набережной также разработал «Селф» и передал его мэрии (в муниципальной собственности находится небольшой участок от Нового моста до самого здания Речного вокзала). Город сделает там комбинированное покрытие из асфальта и плитки, установит лавочки, лежаки и навесы. Территорию возле речпорта благоустроит застройщик за свой счет. Таким образом общая набережная у Оби удлинится в два раза.

Проект комплекса на Речном вокзале.

Расселение из ветхого жилья

Еще один проект, в котором принимает участие «Селф», как подрядчик - комплекс на проспекте Сибирском. Там планируется ЖК из трех 16-этажных блок-секций.

- Это порядка 16 тысяч квадратных метров квартир. Инвесторы вложили огромные деньги, чтобы появился интересный проект. Концепция комплекса выработана с учетом мирового опыта, наших ошибок, которые возникали при реализации разных проектов. Подробно о концепции пока не могу сказать. Начнем ее реализовывать в первом квартале 2022 года, и 2,5-3 года берем на его реализацию, - рассказал застройщик.

По словам Нодара Шонии, для реализации второго этапа этого проекта придется провести серьезную работу по расселению жителей из аварийных и ветхих домов. Это один из камней преткновения, который определяет возможность застройки в городе в целом.

- Это большая работа, с которой приходится сталкиваться. Никогда до конца не понимаешь, получишь там бизнес или нет. Фактически мы расселяем аварийное и ветхое жилье, экономим бюджетные деньги, потому что рано или поздно это пришлось бы делать властям, - говорит Шония.

Практически с каждым жильцом такого дома приходится договариваться на индивидуальных условиях и далеко не каждый адекватно оценивает стоимость своего жилья. Если взять, к примеру, Москву или Петербург, там действует программа реновации, которая облегчает процесс.

Нодар Шония Фото: Виталий БАРАБАШ

- Реновация постепенно идет и в регионы. Плюс в том, что застройщик на начальном этапе четко понимает, какие затраты он понесет для расселения дома и посчитать экономику. А когда ты хаотично расселяешь последних жильцов, которые сидят на двух сотках и требуют за них 20 миллионов, а ты без этой площади не можешь реализовать проект, куда вложил уже сотни миллионов – это бьет по рукам. Приходится сталкиваться с огромными рисками, – говорит собственник «Селфа».

Сегодня «Селф» является одним из застройщиков ключевых объектов, меняющих облик города. Среди них ЖК «Локомотив» на месте одноименного стадиона у площади Победы, ЖК «Столичный» за зданием молодежного театра, а также здание нового художественного музея.