В Алтайском крае жители могут запланировать сдачу крови в мобильном приложении

Чтобы запланировать сдачу крови, нужно зайти в личный кабинет донора в приложении с помощью 20-значного кода донации. ФОТО: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае жители могут запланировать сдачу крови в специальном мобильном приложении «Служба крови», сообщает Минздрава. Также доноры смогут ознакомиться с результатами исследования крови без посещения медучреждения.

Чтобы запланировать сдачу крови, нужно зайти в личный кабинет донора в приложении с помощью 20-значного кода донации, который присваивают после каждого успешного проведения процедуры в Центре крови.

В ведомстве рассказали, что код выдается в регистратуре организации Службы крови. На данный момент не все учреждения имеют такую техническую возможность. Список медорганизаций, выдающих код донации, можно посмотреть на портале yadonor.ru в разделе «Где сдать кровь?».

Как установить приложение?

1. Перейти в магазин мобильных приложений App Store или Google Play,

2. Найти приложения по названию – «Служба крови».

3. Нажать на кнопку «Установить».

4. Пройти регистрацию.

Что еще можно сделать в приложении?

Кроме планирования сдачи крови в приложении можно узнать информацию о совершенных донациях. Доноры могут ознакомиться с результатами лабораторных исследований. Также приложение поможет следить за статистикой сдачи крови. А те, кто стремится стать «Почетным донором», могут отслеживать свой путь до присвоения этого звания. Также в приложении публикуют новости о работе Службы крови.

- В случае возникновения проблем или при обнаружении ошибок, необходимо обратиться в службу технической поддержки info@yadonor.ru, указывая свои учетные данные и операционную систему мобильного устройства, - пишет пресс-служба Минздрава.

В приложении есть ответы на часто задаваемые вопросы о сдачи крови, например, о видах и безопасности донорства, а также о здоровье и правах доноров.

ВАЖНО!

В Минздраве подчеркнули, что планирование записи на сдачу крови в мобильном приложении «Служба крови» только для личных целей, а не для записи в медучреждение. Напоминаем, что донация проходит без предварительной записи по живой очереди. А для того, чтобы сдать плазму или тромбоциты, нужно записываться в регистратуре Службы крови.

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