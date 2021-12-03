Волшебство с антителами. Барнаульцы могут заказать Деда Мороза с QR-кодом

В Барнауле на 26% вырос спрос на новогодних аниматоров Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы начали активно заказывать Деда Мороза и Снегурочку на детские праздники. В объявлениях помимо перечисления программы стали указывать наличие QR-кодов у сказочных персонажей.

Дед Мороз с прививкой

Как рассказала организатор детских праздников Анна Устинова, сейчас сертификат для аниматоров - необходимость. Многие мероприятия проходят в торговых центрах и игровых комнатах, где обязательно нужно предъявлять QR-код.

– При заказе аниматоров на дом тоже иногда спрашивают QR-код, но не так часто. Обычно клиентов это не интересует, – говорит Анна.

Другой барнаульский аниматор Оксана говорит, что наличием сертификата заказчики интересуются в случаях проведения массовых мероприятий с большим количеством детей. При этом сами актеры не выдвигают особых требований к заказчикам.

Цены и места

В среднем заказ Деда Мороза и Снегурочки в Барнауле обойдется в 1500 рублей. В предновогодние дни цена выше. Также стоимость зависит от времени представления. Программы рассчитаны на 15, 30, 60 минут.

Барнаульские аниматоры отмечают, что заказы уже вовсю идут. У некоторых забронировано более половины времени, но свободных мест еще много.

Кстати, по данным исследования «Авито Услуг», в этом году в Барнауле на 26% вырос спрос на новогодних аниматоров в соотношении с прошлым годом.

Напомним, ранее в Алтайском крае разрешили проводить новогодние мероприятия. Такое решение приняли на заседании оперштаба 1 декабря. Новогодние мероприятия смогут посетить те кто, закончил вакцинацию, переболел коронавирусом не более полугода назад или показал медицинский документ о наличии противопоказаний и свежий ПЦР-тест. Год назад запрет на проведение новогодних корпоративных мероприятий действовал с 15 декабря по 15 января.

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