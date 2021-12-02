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Происшествия2 декабря 2021 7:54

Пожилой мужчина скончался после взрыва системы отопления в Горняке

Следком проводит проверку
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Пострадавший был госпитализирован в больницу

Пострадавший был госпитализирован в больницу

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В среду, 1 декабря, в Горняке в частном доме произошел взрыв. Как сообщили в пресс-службе следственного управления по Алтайскому краю, пожилой хозяин квартиры скончался от полученных травм.

ЧП произошло в вечернее время. По предварительным данным, в жилом доме взорвалась система отопления.

- В результате произошедшего 61-летний хозяин дома в крайне тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался от полученных телесных повреждений, - отметили в следкоме.

Следователи уже начали проводить доследственную проверку, на месте трагедии работает группа, назначены все необходимые экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в конце июля этого года в квартире пятиэтажной хрущевки на улице Молодежной в Барнауле прогремел взрыв газа. Пенсионерка, которая находилась в это время в доме, скончалась в больнице спустя некоторое время. Также в результате ЧП пострадала девочка, проживающая в соседней квартире – на неё обрушилась перегородка.

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