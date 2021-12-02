На Алтае ученые нашли новые останки денисовцев

Раскопки в Денисовой пещере (фото: Институт археологии и этнографии СО РАН)

Ученые нашли новые останки древнего человека – денисовца. Их обнаружили в Денисовской пещере, находящейся в Солонешенском районе Алтайского края. Исследователи идентифицировали пять новых костей гоминина, четыре из которых содержали достаточное количество ДНК для митохондриального анализа. В трех случаях была обнаружена ДНК денисовского типа, а у одного - неандертальского, - сообщается в журнале Nature Ecology & Evolution.

- Сочетание дактилоскопии костного коллагена и генетического анализа расширило наше понимание взаимодействия денисовцев и неандертальцев, - говорится в публикации.

Денисовский человек - вымерший подвид людей, который жил примерно 40 тысяч лет назад. Это была гораздо более развитая ветвь, чем предки современного человека или неандертальца - например, в алтайской пещере была найдена древняя диадема. Она почти на 20 тыс. лет старше, чем похожие находки на крайнем Севере и Востоке Сибири. Или другая находка – костяная игла. Ее возраст составляет примерно 50 тыс. лет. Артефакт оказался почти на 10 тыс. лет старше предыдущей древнейшей иглы, которую нашли в Словении.

До сих пор только пять небольших и сильно фрагментированных окаменелостей (коренные зубы, фаланги и мелкие костные сколы) были идентифицированы как денисовцы на основе анализа ДНК.

- Анализ генома денисовской особи женского пола показал, что у нее были неандертальские предки. Два других денисовца из более высокой стратиграфической последовательности также демонстрируют интрогрессию неандертальцев из двух разных популяций неандертальцев, - говорится в исследовании.

Один из фрагментов найденных костей помог установить, что указанный денисовец жил в предпоследнем межледниковом, теплом климатическом периоде, которые были сопоставимы с сегодняшними условиями.

Считается, что денисовский человек растворился, смешавшись с неандертальцами. Эхо его генов есть в современном человеке. Распределение ДНК денисовцев у современных людей предполагает, что они жили, занимая большие участки Азии. Их ген был внедрен в современных людей из Сибири и Восточной Азии, а коренные американцы имеют наибольшее сходство с геномом Денисовца.

В дальнейшем изучение генома позволит ученым понять, как денисовцы распределялись по Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии.

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