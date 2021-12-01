На Алтае разработали новую методику спасения утопающих

Посково-спасательные учения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Спасатели Алтайского края провели учения в полевых условиях, где они смогли отработать новую методику спасения утопающих людей. В качестве «полигона» они выбрали поселок Затон.

Выбор места проведения был сделан не случайно: именно этот микрорайон Барнаула из года в год страдает от весеннего половодья. Кроме того, это излюбленное место для ловли рыбы, а ведь именно рыбаков зачастую приходится вызволять из передряг. Не редки случаи, когда они выходят на лед когда он либо еще не окреп, либо уже начинает разрушаться под теплым весенним солнцем.

Посково-спасательные учения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

- События учений разворачивались в трех «точках»: спасение человека, провалившегося под лед; поиск и спасение рыбаков, оказавшихся на акватории, путь которым отрезан водными преградами; поиск и спасение людей, потерявшихся в природной среде, - рассказывают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Легенда учений была такова: на берегу реки Обь два рыбака провалились под неокрепший лед. Сообщение о ЧП поступило оперативно-дежурной смене Западно – Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.В. Зюкова. Сотрудники как раз патрулировали территорию недалеко от места пропажи людей.

Посково-спасательные учения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Спасатели незамедлительно прибыли и приступили к работе. В частности, они использовали новый метод спасения утопающих, причем очень простой – с помощью пожарного рукава. На один конец закрепили заглушку и «накачали» его воздухом, а второй конец с петлей кинули пострадавшему. В итоге рыбаков благополучно достали из воды и на «Лосе» доставили на землю и передали медикам.

Во второй ситуации рыбаки из-за непогоды оказались отрезанными от суши. Их точное местонахождение обнаружили с помощью беспилотника с тепловизором.

- Всех рыбаков успешно эвакуировали на берег и передали медикам для определения их состояния и оказания необходимой помощи, - добавляют в главке.

В третьей ситуации человек заблудился. Сигнал об этом поступил в пожарно-спасательную часть. Его поиски также проходили с помощью беспилотного летательного аппарата. Как только он зафиксировал движение, координаты объекта передали оператору и уже он направил на указанное место спасательную группу.

Посково-спасательные учения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

- Пострадавший был оперативно обнаружен и доставлен к месту сбора, - говорят в МЧС.

В учениях также задействовали гусеничный вездеход «Бобр», снегоход Тайга-Патруль, а также гусеничный плавающий транспортера ПТС-М, судно на воздушной подушке и многое другое.

- В целом проведенные мероприятия показали, что силы и средства Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и спасательных отрядов к возможному реагированию на чрезвычайные ситуации и происшествия в зимний период готовы, - резюмируют в ведомстве.

Посково-спасательные учения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Посково-спасательные учения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Посково-спасательные учения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Посково-спасательные учения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Посково-спасательные учения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Посково-спасательные учения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Посково-спасательные учения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Посково-спасательные учения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Посково-спасательные учения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ