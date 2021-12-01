Бийск рассчитывает на совместные проекты с Кольцово

Один из проектов, который удалось реализовать - это ремонт планетария Фото: Олег УКЛАДОВ

Город Бийск с 2005 года носит гордое звание «наукоград» и за этот счет получает дополнительное финансирование из федерального и краевого бюджетов. За все время ему перечислили 2,2 млрд рублей. О том, что удалось реализовать за текущий год и какие планы власти наметили на 2022-й, рассказал глава города Александр Студеникин.

Так, в текущем году Бийск получил около 104 млн рублей. Весомая часть этой суммы ушла на реконструкцию планетария – только на одно оборудование на 35 млн! Еще почти столько же непосредственно на ремонт. В следующем году город получит еще порядка 68 млн. Их распределят на транспортную и социальную инфраструктуры, образование, на объекты культуры и спорта.

- Да, возможно 68 миллионов рублей для такого города, как Бийск с населением больше 200 тысяч человек это не так много, но если вернуться в период с 2005 года по нынешнее время, то 2,2 млрд рублей – это серьезная финансовая поддержка, - подчеркивает градоначальник. - Эти деньги имели целевое назначение. К примеру, мы начали модернизацию уличного освещения. Возможно, многие не знают, но до осени 2018 года его практически не было, оно включалось только вечером на час и утром тоже на час. На сегодня мы модернизировали освещение на 90% и на 15-20% приросли новыми сетями. И таких примеров много. Пусть средства небольшие, но они нам необходимы. С помощью них мы можем решать задачи, которые стоят перед городом.

На сегодняшний день Бийск – один из крупнейших наукоградов не только Сибири, но России в целом! Здесь тесно переплетается наука и производство, развито несколько кластеров. Потенциал высокий, в том числе кадровый.

- Один из крупных проектов, к реализации которого мы приступили в рамках стратегии развития города - это взаимодействие научно-производственных предприятий и объединений с учреждениями образования и высшей школы, - говорит глава Бийска.

По его мнению, очень важным моментом является профориентация и выявление талантливых ребят. И причем это касается не только наукограда, но и любого другого города.

- Без кадрового потенциала невозможно дальнейшее развитие науки и технологий. Что касается стратегии развития наукограда, то на протяжении всего этого года работало много разных площадок, как на уровне субъектов РФ, так и на уровне Федерации. На сегодняшний день сформулированы следующие шаги, которые должны быть сделаны для того чтобы российские наукограды могли развиваться, - говорит мэр.

Так недавно завершилась программа обучения на базе Сколково. В рамках этого обучения был сформирован план, по которому будет развиваться инфраструктура города. Конечно, это значительные вложения, но без этого пути невозможно развитие производственного комплекса, а также невозможно создать комфортные условия для того чтобы молодые ученые и специалисты могли оставаться на своей родине и закрепляться здесь. Проще говоря, если город будет всесторонне развиваться и будет комфортным для работы и для жизни, то это поможет остановить утечку мозгов.

- В части государственной поддержки, по моему мнению, требуется более целевое и серьезное финансирование на реализацию национальных проектов. Мы остро конкурируем за кадровый потенциал и у нас ограниченная возможность по времени на реализацию этих проектов. Нам надо здесь и сейчас решать те проблемы, которые у нас имеются. Мы должны создавать новый облик наукоградов для того чтобы молодые ученые, специалисты, да и в целом горожане видели, что здесь целенаправленно создаются условия для того чтобы можно было жить и работать эффективно и приносить пользу государству, - говорит Александр Студеникин.

Другой сибирский наукоград – ПГТ Кольцово в Новосибирской области отчасти конкурент, но по некоторым направлениям города учатся на опыте друг друга, взаимодействуют, разрабатывают совместные проекты.

- К примеру, и в Кольцово и у нас есть биофармацевтический кластер. И тут и там они развиваются довольно быстрыми темпами. В этом плане конкуренция должна быть здоровая. База, которую мы имеем – это база всей Российской Федерации. Мы должны работать совместно для того чтобы создавать и развивать новые продукты, производство и выходить на новые рынки сбыта, - уверен Студеникин.

Мэр Кольцово, вице-президент Союза развития наукоградов России Николай Красников надеется, что в ближайшее время получится сделать «завязку» на конкретных совместных проектах. Вероятнее всего, это будет касаться именно биофармкластера.