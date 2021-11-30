Первые в Сибири небоскребы выше 40 этажей построят в Барнауле

Проект ЖК "Речной". Фото: "Селф"

Компания "Вискью" (входит в "Селф") построит на речном вокзале в Барнауле уникальный жилой комплекс, аналогов которому пока нет во всей Сибири. Концепция уже готова, на днях ее поддержали депутаты городской Думы, а ранее предварительно одобрили в Общественной палате Алтайского края. Проекту предстоит еще несколько стадий обсуждений и согласований.

Серьезный подход

Прежде, чем разработать "эскизник", собственник участка почти год проводил здесь инженерные изыскания. На территории тестировали ветровые нагрузки, уровень шума и вибрации, исследовали состав грунта, сейсмическую активность, состояние подземных коммуникаций, проводили испытание опытных свай.

Проект ЖК "Речной". Фото: "Селф"

"Проектируемое здание попадает под категорию уникальных, поэтому изыскания производились при сопровождении научно-исследовательского и проектного института при Минстрое РФ. На основе полученных данных выполняется расчет конструктивных элементов зданий с тщательно продуманным расположением и пропорциями. Это повысит их надежность и безопасность в эксплуатации", – пояснила "Толку" начальник отдела капитального строительства компании "Селф" Елена Русина.

Проект ЖК "Речной". Фото: "Селф"

Компания "Селф" выходит на завершающую стадию исследования территории Речного вокзала, чтобы построить здесь не только уникальный, но и максимально безопасный комплекс зданий.

Проект ЖК "Речной". Фото: "Селф"

Вместе с тем, застройщик проводил маркетинговые исследования, собирал мнения общественников, политиков, бизнесменов, архитекторов, строителей о том, как лучше развивать эту территорию. Собранные мнения легли в основу проектирования, общественные зоны решено обустроить именно так, как хотели бы горожане.

Проект ЖК "Речной". Фото: "Селф"

Проект готовили сразу две мастерские – "Графит" и "Архи Групп". Общая площадь застройки составит 1,5 га. Специалисты решили, что здесь можно разместить здания более 40 этажей, высотой порядка 150 метров. Считается, что такие небоскребы значительно повышают статусность города и престиж района, ведь, их возводят лишь в богатых мегаполисах мира.

Километровая набережная

Важно, что застройщик за свой счет разработал проект городской набережной от моста до своей территории. Она появится по окончании строительства, протянется вдоль нового жилого комплекса, а затем соединится с уже существующими благоустроенными частями городской набережной.

Ее планируют выполнить в одной стилистике с уже обустроенными пространствами. Общая протяженность нового участка набережной составит один километр. Здесь планируют установить скамейки, сделать террасы, пешеходные мостики, ограждения.

Также предусмотрен причал речного вокзала с современным павильоном для пассажиров водного транспорта. Под набережной обустроят общественный паркинг. Территория будет открытой, а все общественные, прогулочные зоны – доступны для барнаульцев и гостей города.

Все включено

По проекту, новый ЖК представляет собой две многоквартирные односекционные башни. Их соединит общий стилобат, в котором разместятся коммерческие помещения. Его кровля будет служить приватной зоной для жильцов – для них здесь обустроят детские и спортивные площадки.

Проект ЖК "Речной". Фото: "Селф"

Кроме башен предполагается офисное здание, где разместят частный детский сад на 80 человек и фитнес-клуб с бассейном, в котором будут 25-метровые дорожки. Также в проекте – подземная стоянка и четырехуровневый гаражный комплекс. На его крыше расположат спортивные площадки для баскетбола, волейбола, тенниса, в зимний период планируют заливать ледовый каток.

Такие решения значительно экономят место, но в то же время позволяют вместить в комплекс все необходимое. Все здания соединены между собой переходами, и перемещаться в секции жильцы смогут, не выходя на улицу, что очень удобно в непогоду. В общей сложности на обустраиваемой территории появится 800 парковочных мест, включая все подземные.

Роллердром с трамплинами

Во дворе расположатся детские игровые площадки с резиновым покрытием и современным оборудованием. Будут и спортивные зоны, воркаут с уличными тренажерами, собственный роллердром с трамплинами. На территории комплекса тщательно продуманы пешеходные и транспортные связи, которые в целях безопасности не пересекаются.

Проект ЖК "Речной". Фото: "Селф"

Уникальность еще и в том, что жильцам будут доступны почти все виды транспорта (авто-, вело-, электро– и водный). Для этого застройщик намерен создать всю необходимую инфраструктуру. Здесь уже существуют конечные пункты с разворотным кольцом автобусов и троллейбусов, будут оборудованы велосипедные дорожки, проезжие части для автомобилей и причал для теплоходов.

Проект ЖК "Речной". Фото: "Селф"

Все неухоженные зеленые зоны, имеющиеся сейчас, сохранят, облагородят и органично впишут в благоустройство жилого комплекса. Более того, их дополнят газонами, кустарниками и цветниками для еще большей эстетичности нового ансамбля.

Проект ЖК "Речной". Фото: "Селф"

Будет встречать гостей

"Мы много ездим и обращаем внимание, как строятся современные города. Что такое уникальный объект? Он не появится, если каждое новое здание будет похоже на соседние. Если мы говорим об объекте такого статуса в таком знаковом месте – он должен на 100% отличаться. Если мы повторим соседей, то о какой уникальности говорить?" – объяснил собственник "Селфа" Нодар Шония свое желание создать визитную карточку города.

Проект ЖК "Речной". Фото: "Селф"

Кстати, реновацией этого участка в последние 10 лет пытались заняться несколько крупных застройщиков, но никому из них так и не удалось это сделать. Многие давно видят, что территория речного вокзала стала неряшливой, пустынной и депрессивной. А ведь она находится на въезде в город, попадает в исторический центр и больше остальных нуждается в благоустройстве.

Вместе с тем прибрежная зона реки Обь уже давно знакома с высотным строительством, напоминает директор мастерской "Графит" Сергей Черепанов. Здесь располагается 25-этажный ЖК "Аквамарин", который успешно эксплуатируется уже почти 10 лет. Также по соседству строятся и заселены еще несколько высотных домов. И разрушающееся здание вокзала сейчас на их фоне выглядит неказисто. Его обновление напрашивается само собой.

Будущий комплекс должен стать главной доминантой этого места. Одна башня стоит ближе к реке, вторая – развернута на новый мост. Поэтому у всех жильцов откроются еще и потрясающие виды на водоем, леса, город, подсвеченный ночью мост.

"Силуэт ЖК вливается в уже сложившуюся панораму города и просматривается с Правобережного тракта. Он будет встречать гостей, въезжающих в город. Благодаря обилию белого цвета, стекла, стройным пропорциям, объем новых зданий не давит. Он скорее парит над районом. В целом архитектура сдержанная в стиле модерн", – говорит архитектор.

Пока здания выше 40 этажей не возводили во всей Сибири. Увидеть огромные небоскребы можно лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Владивостоке. В Новосибирске несколько лет назад анонсировали башню в 45 этажей, но позднее инвестор отказался от затеи. Другую в 61 этаж пока только проектируют в Красноярске.