Жители Алтая могут успеть заплатить налоги без пени

Платежи принимают и в банках, и через терминалы, и в МФЦ, а также через мобильные приложения Фото: предоставлено пресс-службой

У жителей Алтайского края остался последний день, чтобы заплатить имущественные налоги и спать спокойно. С 2 декабря на долги начнут начислять пеню.

Плати очно или заочно

- На сегодняшний день налогоплательщики региона оплатили только 60% от общей суммы начислений по налогам на транспорт, землю и имущество за 2020 год. Всего владельцам объектам собственности в крае исчислено 3,8 млрд рублей имущественных налогов. Из них чуть больше половины суммы ( 2,034 млрд рублей) приходится на транспортный налог, 1,051 млрд рублей – налог на имущество, 657 млн рублей – налог на землю, - рассказывают в УФНС России по Алтайскому краю.

В наши дни, когда главенствуют технологии, заплатить налоги становится все проще. Теперь уже совершенно необязательно идти в банк с квитанцией, отстаивать очередь, что, кстати, в период пандемии не так уж безопасно. На сегодня заплатить налоги можно несколькими способами. К примеру, через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц непосредственно на сайте Налоговой инспекции, либо через сервис «Заплати налоги». Там также есть отдельный раздел для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Также можно использовать мобильное приложение «Налоги ФЛ», либо в приложениях банков. Последний вариант наиболее удобен. Если у вас на руках имеется оповещение от налоговой службы, то, открыв «Мобильный банк» и перейдя в раздел «Платежи», достаточно навести камеру смартфона на QR-код. Он автоматически считается и откроет форму для перевода денег. Один клик и долга нет.

Но если такой возможности нет, то можно и по старинке: платежи принимаются в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций и почтовых отделениях.

- Рассылка писем-уведомлений закончена. Пользователям «Личного кабинета физического лица», уведомления на бумаге не придут, квитанции в электронном виде выгружены в сервис, - подчеркивают в налоговой службе.

Так что если у вас имеется движимое или недвижимое имущество, а квитанция не пришла, то следует как можно скорее обратиться в ближайшую налоговую инспекцию. Детали можно уточнить и по телефону «горячей линии» ФНС: 8-800-222-22-22.

- Получить Уведомление на уплату налогов и оплатить налог можно и в ближайшем офисе МФЦ, - также добавляют в ведомстве.

При этом там подчеркивают, что уведомления не направляются, если у налогоплательщика есть льготы, вычеты или другие установленные законодательством основания, которые полностью освобождают его от уплаты налога и если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей.

Пеня капает

Со 2 декабря неуплаченные налоги уже официально будут значиться долгами.

- За каждый календарный день просрочки рассчитываются пени на сумму задолженности в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ – это 6,5% годовых, - поясняют в УФНС.

Задолженность можно будет отследить на сайте Госуслуг. Там же их онлайн погасить. Также квитанцию можно взять в ближайшем отделении МФЦ.

В налоговой инспекции напоминают, что непогашенная задолженность – это основание для обращения в службу судебных приставов. А они в свою очередь могут наложить запрет на выезд за границу.

А вот если дело дойдет до суда, то должник понесет дополнительные издержки за счет начисления госпошлины, а далее еще и исполнительский сбор – 7% от суммы взыскания, но не менее одной тысячи рублей.

Пока длится вся эта процедура, должник не вправе продавать автомобиль или недвижимость, кроме того, блокируются банковские счета. Но у приставов есть и другие методы воздействия – арест ценного имущества, которое можно продать на аукционе и за счет полученных средств погасить долг.

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