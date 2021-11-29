Дочь Германа Титова открыла на Алтае детский музей космонавтики

На Алтае открыли Детский музей космонавтики Фото: Министерство культуры Алтайского края

В алтайском селе Полковниково, где все свое детство и молодость провел второй космонавт планеты Герман Титов, на днях начал работу Детский музей космонавтики. Его открытие приурочили к 60-летию со дня его полета в космос.

Музей был создан на базе Алтайского государственного мемориального музея Германа Степановича Титова и, соответственно, находится в непосредственной близости от главного корпуса – буквально через дорогу.

- Церемонию открытия нового музейного объекта посетили дочь космонавта Татьяна Титова, ветеран Космических войск, генерал- лейтенант Юрий Гусев, ветеран Космических войск, генерал-майор Владислав Шарипов, исполнительный директор Ассоциации музеев космонавтики (АМКОС) Александр Марусев, генеральный директор Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Юрий Рой, представители воинских частей космических войск, расположенных в крае, - рассказывают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.

Именно Татьяне Германовне выпала честь перерезать красную ленточку и пригласить гостей в дом космонавтики для самых маленьких посетителей. Отныне здесь их будут в игровой форме готовить к полету. Для начала на ступе Бабы Яги и на ковре-самолете, а уже потом можно переходить к более серьезным вещам – конструированию космической ракеты и ее запуску.

На Алтае открыли Детский музей космонавтики Фото: Министерство культуры Алтайского края

Разработка проекта и сборка летательного аппарата проходит в творческой лаборатории «КосоТехноКласс». А кроме этого можно посетить звездный кинозал и посмотреть фильм о жизни космонавтов на орбите. Также специально для гостей подготовили праздничную программу «В космос, прямо к звездам!».

В завершении официальной части Татьяна Титова передала в фонд мемориального музея уникальные документы, книги, журналы, которые более 50 лет хранились в их семье.

- Замечательный музей появился при поддержке руководства края. Вам удалось создать из нескольких объектов целый кластер, где все объединено одной идеей. Удивляет неравнодушие и энтузиазм, очень сердечное отношение к своему делу всех работников. Огромное спасибо за заботу, за внимание. Правильно работают в Алтайском крае с молодежью и вообще с гражданами, - подчеркнул Юрий Гусев.

Татьяна Германовна подтвердила, что каждый раз посещая музей, она знакомится с новыми экспозициями, а это значит, что работа действительно ведется.

На Алтае открыли Детский музей космонавтики Фото: Министерство культуры Алтайского края

- К нам приезжает много туристов, людей, кому интересно имя Германа Степановича, его жизнь, как подвиг. Они хотят приобщиться к его памяти, посмотреть места, с ним связанные. Еще одна большая группа посетителей – это наши ребятишки. Они знакомятся с родным краем через людей, которые его олицетворяют, - цитирует пресс-служба правительства края губернатора Виктора Томенко.

Напомним, в сентябре 2018 года в селе Полковниково после масштабной реконструкции был открыт дом семьи Титовых, так называемое Ласточкино гнездо. В частности, торжественную церемонию посетил внук Германа Степановича Андрей.

Небольшой домик на границе села, Степан Павлович (отец космонавта) строил вместе с Германом. После восстановления в нем разместили предметы обихода, которыми когда-то пользовалась семья космонавта.

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