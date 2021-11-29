На Алтае зафиксирован рекорд увольнений по собственному желанию

Алтайский край по доле уволившихся по собственному желанию занял шестое место в стране Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Рекордный рост увольнений по собственному желанию зафиксирован в Алтайском крае. Об этом сообщает служба исследований крупной российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

По данным, полученным HeadHunter, осенью этого года 65% уволившихся жителей края написали заявления по собственному желанию.

Такие увольнения сегодня достигли пиковых показателей за всю историю наблюдений – отмечают социологи. Среди главных причин ухода с работы респонденты называли неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и прочим.

Судя по исследованию, больше всего за осень покидали компании работники, занятые в сфере продаж (68%), на производстве, в автомобильном бизнесе, туризме и общепите (по 64%). Реже остальных по собственному желанию увольнялись студенты и молодые специалисты (49%) и сотрудники безопасности (50%).

- Алтайский край по доле уволившихся по собственному желанию занял шестое место в стране, и это самые высокие показатели в Сибири, - отмечает пресс-служба HeadHunter .

Как отметил доцент кафедры философии и культурологии Алтайского государственного педагогического университета Владислав Вакаев, сама формулировка «по собственному желанию» не всегда соответствует действительности.

- Очевидно, что мы видим некую волну сокращений, завуалированную под добровольные увольнения, - считает Владислав Вакаев. - Бизнес (особенно тех отраслей, которые пострадали от коронавируса и его последствий) пытается минимизировать свои расходы, в том числе, сокращая своих сотрудников. Если посмотреть на те отрасли, которых больше всего это коснулось, то связь будет очевидной. А некоторые службы, наоборот, расцветают: службы доставки, услуги охранников и т.д.

По мнению Вакаева, в этом вопросе наложились долгосрочная и краткосрочная тенденции:

- Долгосрочные связаны с цифровизацией, - отметил эксперт – Думаю, в банковской сфере будут сокращения, сбербанк онлайн, к примеру, уже «подъедает» реально работающих банковских сотрудников. Краткосрочной пока можно назвать ситуацию с коронавирусом. А поскольку экономика Алтая не очень сильная, мы и оказались в таком красноречивом положении. Конечно, увольнений по собственному желанию, связанных с перечисленными социологами причинами, тоже много. Ситуация с уровнем зарплаты в регионе известная, и мы при этом наблюдаем существенный рост инфляции. Это подталкивает людей искать что-то лучшее в других регионах.

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