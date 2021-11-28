128 детей пострадали в ДТП в Барнауле

В ряде случаев дети пострадали, потому что не были пристегнуты Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала года в Барнауле произошло 120 аварий, в результате которых пострадали 128 детей, сообщают в ГИБДД столицы Алтайского края.

- Зарегистрировано 70 ДТП с участием пешеходов, в которых 72 несовершеннолетних получили травмы, (из них на нерегулируемых пешеходных переходах произошло 29 ДТП, на регулируемых пешеходных переходах - 10 ДТП), - говорится в официальной статистике.

Кроме того, зарегистрировано 26 наездов на детей в тот момент, когда они шли или возвращались из школы. При этом у 23-х были световозвращающие элементы, но это их никак не спасло.

Также установлено, что в 34 авариях в автомобилях присутствовали несовершеннолетние. В общей сложности 40 пассажиров. Двое не были пристегнуты ремнем.

- Одной из проблем остается недостаточный уровень готовности детей к участию в дорожном движении, анализ аварийности показывает, что 29 детей получили травмы по собственной неосторожности, - добавляют в ГИБДД.

Таковы данные с января по октябрь. За ноябрь есть только предварительные цифры, но и они неутешительные: в краевой столице зарегистрировано десять аварий, в которых три ребенка были в качестве пассажиров, а семь – пешеходами. Один погиб. По всей видимости речь идет о громком случае, когда школьница в темное время суток попала под колеса маршрутки. В настоящее время расследуется уголовное дело по данному факту. Водитель находится под стражей.

- Только в прошлое воскресенье с участием несовершеннолетних произошло пять ДТП, в которых травмировались три пешехода и два пассажира, при этом одно ДТП произошло из-за неосторожности ребенка, - говорят в Госавтоинспекции. - Ситуацию с наездами на детей-пешеходов на дорогах города Барнаула можно охарактеризовать как сложную.

Именно поэтому в полиции считают не лишним родителям еще раз напомнить детям о правилах дорожного движения, а в идеале следует это делать в ежедневном режиме. Также следует на своем примере демонстрировать правильные действия при нахождении на проезжей части: переходить дорогу в четко установленном месте, на разрешающий сигнал светофора и обязательно убедившись, что вас пропускают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле арестовали водителя маршрутки, который насмерть сбил школьницу на пешеходном переходе

В Барнауле взяли под стражу водителя маршрутки, который насмерть сбил девочку на пешеходном переходе. Напомним, ДТП произошло 11 ноября вечером возле дома № 53 по улице Шумакова. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, по факту аварии возбудили уголовное дело (подробнее)