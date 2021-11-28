Серия крупных пожаров произошла в Алтайском крае

По предварительным данным, пожары произошли из-за печного отопления Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае за неделю произошла целая череда крупных пожаров в жилом секторе. О самых сложных случаях рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Большинство из трагедий произошли из-за нарушений при эксплуатации печного отопления.

- 26 ноября в поселке Васильчуки Ключевского района произошло возгорание в частном жилом доме. Предварительно установлено, что пожар начался в районе печи. По приезду пожарных огонь был оперативно ликвидирован, - рассказывают в главке.

В данном случае не обошлось без потерпевших: пострадал 18-летний парень. Он порезал руки о стекло. К счастью, травма была не опасной для жизни и врачи скорой помогли ему на месте.

А вот дом пострадал сильно: огонь повредил веранду, внутреннюю отделку комнат, перегородки, полоток и личные вещи. Общая площадь пожара составила 28 «квадратов».

Практически аналогичный случай зарегистрирован и в селе Шишкино Тальменского района. Тушением занимались и дружинники и профессиональные пожарные – всего 11 человек.

- На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горел дом и хозяйственные постройки, произошло обрушение крыши. Площадь горения составила 111 квадратных метров, - добавляют в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Огонь успел уничтожить крышу и надворные постройки, повредил стены жилого помещения, сарая и гаража. Пострадали мебель и личные вещи. Только благодаря усилиям спасателей, удалось отстоять строения соседей.

А на пожар в селе Север Первомайского района съехались и спасатели краевой части, и 29-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю, и добровольцы села… Огонь потушили быстро, но он тоже нанес значительный ущерб. Пострадавших нет.

Во всех этих случаях предварительной причиной ЧС стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

- Установите дымовой пожарный извещатель! Эта простая мера уже спасла жизни многих людей, - настоятельно рекомендуют в МЧС. - Помните! Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Следует периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нём сажи.

Кроме того, категорически нельзя сушить на печи вещи и сырые дрова. Мебель и тем более занавески должны находиться как минимум в полуметре от источника тепла. Непосредственно перед печкой на деревянном полу у топки должен находиться металлический лист размером не менее 50 на 70 см. Зола и шлак после выгребания из топки, необходимо залить водой.

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