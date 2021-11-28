Водители маршруток в Барнауле «ломают» валидаторы ради выгоды

В комитете по транспорту уже прокомментировали ситуацию Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула пожаловалась в социальных сетях на водителей маршрута №10. Как она пишет в паблике Barnaul_news, водители обманывают пассажиров, якобы валидатор сломан, или вовсе отсутствует, ради выгоды. В комитете по транспорту уже прокомментировали ситуацию.

- Водители говорят, что у них нет или не работает терминал для оплаты проезда. Заставляют нас рассчитываться наличными или переводить деньги на банковскую карту. Говорят, что им не выгодно, когда рассчитываются картами. Хочу обратить внимание, что данный маршрут имеет социальные льготы и оплату ниже, чем у коммерческих маршрутов, - отмечает горожанка.

С аналогичной ситуацией горожане сталкивались и на маршруте №25. Как рассказала «Комсомолке» жительница краевой столицы Анна, свои методы оплаты водители ввели на маршруте еще пару месяцев назад. Это создает сложности тем, кто не имеет при себе наличку, либо пользуется транспортной картой.

В комментариях к посту люди поделились на два лагеря – те, кто поддержал возмущение пассажирки, и те, кто оправдывает водителей. К примеру, одна из подписчиц паблика считает, что нет разницы, куда именно скидывать деньги – на карту водителю или по терминалу.

- Когда вы рассчитываетесь по терминалу, то деньги уходят сразу в контору, а водителю надо заправить автобус, помыть его и себе что-то оставить. Вы об этом подумайте, они и так за копейки работают. Каждый второй ноет, - поддержал velmovsaniok.

- Удивляет реакция комментаторов. Если услуга заявлена перевозчиком (расчет по карте), то она должна быть предоставлена, а когда и кому на счет поступают эти деньги и когда они могут пользоваться ими, нас, как пассажиров, не должно волновать, - комментируем turlarisavl.

- Если каждый день ездишь, 25 рублей в кармане тяжело иметь что ли? – интересуется irina.chumovа.

Как пояснил «Комсомолке» Ведяшкин Валерий Иванович, заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, маршруты №10 и №25 являются регулируемыми, то есть работают в рамках муниципального контракта.

- По контракту наличие электронной системы оплаты проезды – это обязательное условие. Если системы нет, то предусмотрены штрафные санкции. По маршруту №25 уже решен вопрос, ранее к нам поступили жалобы от горожан на то, что водитель просил перевести оплату на телефон, - подчеркнул Валерий Иванович.

Таким образом, водитель обязан предоставить систему оплаты, если её нет, то он не имеет права требовать перевод на карту или телефон. Пассажир в таком случае проезжает, по сути, бесплатно.

В случае нарушений в этой сфере пассажирам следует обращаться в городской комитет по транспорту по номеру 8(3852)371-617 либо оставить жалобу через интернет-приемную на официальном сайте администрации Барнаула. В обращении следует указать время поездки в общественном транспорте, маршрут и госномер автобуса.

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